Общество

55 минут назад

Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

7 165
#розничная торговля
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Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

Траты на непродовольственные товары за первые четыре месяца жители Липецкой области также сокращали, однако здесь экономия оказалась не такой значительной. 

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2023 года составил почти 105,9 миллиарда рублей – по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах он уменьшился на 4,6%. В расчете на душу населения пришлось 94 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил по итогам января-апреля 48,4%, на непродовольственные товары пришлось 51,6% розничного товарооборота. 

Продажи продовольственных товаров просели заметнее: по итогам четырех месяцев оборот составил 51,2 миллиарда рублей, в сопоставимых ценах это на 7,6% меньше, чем годом ранее. Оборот непродовольственных товаров в сопоставимых ценах снизился на 1,7%, он составил почти 54,7 миллиарда рублей.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.

Вместе с тем, оборот общественного питания по данным статистики в январе-апреле вырос по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 2,3% (в сопоставимых ценах) и составил 3,36 миллиарда рублей. В расчете на душу населения – 2983 рубля.

7 165
#розничная торговля
2

Комментарии (7)

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Безмасочник

43 секунды назад
Я мало трачу на продукты. Но кто сказал и с чего это вдруг решили, что экономлю? Стремлюсь уйти от продовольственной зависимости и тем самым обрести дополнительную свободу.
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Гость

27 минут назад
Если раньше в нулевые пенсия была 6 тысяч, её впритык но хватало, сейчас пенсия 14 тысяч и её никак не хватает, скоро и пяти тысяч не хватит чтобы в магазин сходить, ничего не купил, а две тысячи нет, про 500 рублей вообще смех (((
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Не медицине жаловаться

33 минуты назад
Кира. Вот что делать инвалидам на их пенсии, если удастся годами борьбы вырвать у медицины признание инвалидности? Это, как правило, люди, не имеющие возможности подрабатывать чисто физически, даже если куда-то ха-ха, согласятся взять, и пенсия меньше 18 тысяч.
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Начальник отдела

39 минут назад
Что за народ им цены повышают а они ещё больше экономят деньги, матрасы и подушки деньгами набивают.
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Житель

39 минут назад
Не экономят, а просто не хватает денег!
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Плохо

43 минуты назад
Когда экономят на еде, значит, медикаменты не покупают совсем.
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Кира

44 минуты назад
Конечно если в медицине платят 18 тыс что с ними делать даже подработок никаких убрали всё
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Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

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