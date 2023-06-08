Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

Траты на непродовольственные товары за первые четыре месяца жители Липецкой области также сокращали, однако здесь экономия оказалась не такой значительной.

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2023 года составил почти 105,9 миллиарда рублей – по сравнению с тем же периодом прошлого года в сопоставимых ценах он уменьшился на 4,6%. В расчете на душу населения пришлось 94 тысячи рублей, сообщает Липецкстат.



В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов (включая напитки и табачные изделия) составил по итогам января-апреля 48,4%, на непродовольственные товары пришлось 51,6% розничного товарооборота.



Продажи продовольственных товаров просели заметнее: по итогам четырех месяцев оборот составил 51,2 миллиарда рублей, в сопоставимых ценах это на 7,6% меньше, чем годом ранее. Оборот непродовольственных товаров в сопоставимых ценах снизился на 1,7%, он составил почти 54,7 миллиарда рублей.



Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% от оборота розничной торговли.



Вместе с тем, оборот общественного питания по данным статистики в январе-апреле вырос по сравнению с январем-апрелем 2022 года на 2,3% (в сопоставимых ценах) и составил 3,36 миллиарда рублей. В расчете на душу населения – 2983 рубля.



