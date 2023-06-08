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Банки Казахстана отказываются принимать платежи из России

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#платежи #Казахстан

Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях.

Российские компании все чаще сталкиваются с отказами казахстанских банков принимать платежи в рублях. Аналитики объясняют рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные санкции США, - пишут "Ведомости" со ссылкой на лидера направления "ВЭД импорт" банка "Точка" Анну Давыдову.

Наличие таких случаев подтвердил и источник издания в небольшом банке из топ-50. По его словам, в текущем году банк фиксирует десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank.

Давыдова отметила, что узнать настоящую причину отказа не удается, так как его объясняют внутренней политикой организации. Основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов уверен, что рост связан с высадившимся в Казахстан и Армению "американским финансовым десантом".

По его словам, таким образом США хотят закрыть возможность для хождения рублей по миру и конвертации их в доллары. Из-за этого бизнес начал переключаться на Киргизию или Узбекистан, чтобы оплачивать импорт с помощью транзитных платежей.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер подчеркнул, что об официальном отказе от рубля речи не идет, это было бы слишком сильное обострение отношений для Астаны и Москвы. По его мнению, речь идет о частных случаях, конкретных юридических лицах или же проблемы фиксируются при попытке оплаты по определенным категориям товаров.

Давыдова рассказала, что другим способом справиться с проблемой для российских предпринимателей становятся расчеты в тенге. Но другие эксперты полагают, что не пропустить платежи могут и в казахстанской валюте, - пишет Lenta.ru.
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#платежи #Казахстан

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