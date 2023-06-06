Общество

14 минут назад

Арбитражный суд признал управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк» банкротом

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#банкротство
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Арбитражный суд признал управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк» банкротом

Долги компании достигли 31 миллиона рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал управляющую компанию ООО «Наш дом — Липецк» банкротом. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, с иском о банкротстве прошлой осенью в суд обратилась сама компания. Затем к иску присоединились ее кредиторы. 

«Определением арбитражного суда, резолютивная часть которого оглашена 12 января 2023 года, в ООО «Наш дом — Липецк»  была введена процедура банкротства — наблюдение.

В мае 2023 года временный управляющий представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, составила 31,2 млн рублей. Рассмотрев материалы дела, суд решил признать компанию несостоятельной (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе судебной системы.

Конкурсным управляющим утвержден Сергей Строганов, являющийся членом саморегулируемой организации – ассоциация «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

По данным из отрытых источников, в управлении ООО «Наш дом — Липецк» находились 58 многоквартирных домов.

48
#банкротство
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