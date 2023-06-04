В России

вчера, 22:34

В Петербурге произошла массовая драка рабочих

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту массовой драки рабочих в Приморском районе Петербурга, сообщает Фонтанка.

Конфликт начался в очереди в рабочей столовой: кто-то полез вперед, товарищи сделали замечание. От вежливости быстро перескочили на грубость.

В отдел полиции увезли сотню человек. У них проверили миграционные документы. Никто из них не захотел написать заявление, так же как и в больницы не поступало пострадавших. Побоище попало на видео.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Причиной драки назвали «бытовую ссору». Личности зачинщиков конфликта устанавливаются.

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