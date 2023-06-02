Происшествия

39 минут назад

44-летний мужчина погиб после наезда «Фольксвагена» во дворе на Депутатской

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#авария #ДТП
44-летний мужчина погиб после наезда «Фольксвагена» во дворе на Депутатской

Липчанин умер по дороге в больницу.

1 июня около часа дня в Липецке во дворе на улице Депутатской смертельные травмы во время наезда автомобиля получил 44-летний мужчина. Как сообщает УГИБДД, по предварительным данным, липчанин попал под автомобиль «Фольксваген» 27-летнего водителя. 

Пострадавший умер по дороге в больницу. 

Еще одно подобное ДТП случилось вчера утром в Ельце. На улице Карла Маркса 52-летний водитель «Ниссана», двигаясь задним ходом, наехал на 65-летнюю женщину. Она получила травмы и была госпитализирована. 

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#авария #ДТП

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