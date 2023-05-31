В России

57 минут назад

Россияне совершили сделки с рупиями и дирхамами на 2 млрд рублей

81

Оборот торгов фьючерсами на дирхамы ОАЭ и индийские рупии составил два млрд рублей с момента старта торгов ими 4 апреля, сообщили «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи.

Там также заявили, что 90% суммы пришлось на дирхамы. В целом сделки заключили почти 300 клиентов — физических и юридических лиц, добавили в пресс-службе площадки.

Лидерство дирхама связано с тем, что эта валюта привязана к доллару, сказал аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Кроме того, в условиях санкций ОАЭ выступает важным торговым партнером РФ.

Другая причина популярности валюты ОАЭ в том, что фьючерс на нее может использоваться для хеджирования валютного риска, объяснил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Валюта Индии подешевела в прошлом году к доллару более, чем на 10%, оценил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Эта страна остается довольно нестабильной с экономической точки зрения, отметил Андрей Маслов.

В прошлом году Московская биржа запустила торги и другими новыми валютами: армянским драмом,
южноафриканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. 1 марта 2023 года начались продажи фьючерсов на турецкую лиру и гонконгский доллар.

81

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
#Тот самый Липецк #знаете ли вы что
62
«Тот самый Липецк»: куда делись цепи со стелы Петру, и как под другим царем в Липецке рухнул мост
Общество

Еще в рубрике

В РФ предложили запретить электросамокаты на пешеходных улицах

57 минут назад

В России
Визовый центр генконсульства ФРГ закроют в Петербурге 1 июня
#виза #ФРГ
Визовый центр генконсульства ФРГ закроют в Петербурге 1 июня

сегодня, 17:00

В России
Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации
#мобилизация #служба
Ограниченно годным могут разрешить заключать контракт с ВС РФ при мобилизации

сегодня, 16:24

В России
В РФ могут ужесточить ответственность за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы
#мобильники #тюрьмы
В РФ могут ужесточить ответственность за передачу мобильных телефонов в места лишения свободы

сегодня, 15:37

В России
В Госдуму внесен закон о запрете смены пола
#смена пола #медицинские вмешательства
В Госдуму внесен закон о запрете смены пола

сегодня, 14:49

В России
В Госдуме предлагают запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам
#электросамокаты #запрет
В Госдуме предлагают запретить проезд электросамокатов по пешеходным улицам

сегодня, 14:10

В России