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53 минуты назад

В Госдуму внесен закон о запрете смены пола

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#смена пола #медицинские вмешательства

Его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и депутаты всех фракций.

В Госдуму внесен проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Поправки предлагается внести в федеральные законы "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".

"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", — говорится в документе.

Также в соответствии с поправками, "медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Их перечень будет утвержден правительством РФ, - говорится на сайте Госдумы.
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#смена пола #медицинские вмешательства

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