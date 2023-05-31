В России
53 минуты назад
В Госдуму внесен закон о запрете смены пола
Его авторами стали председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и депутаты всех фракций.
В Госдуму внесен проект закона, устанавливающий полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также исключающий государственную регистрацию смены пола без операций. Его авторами стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Поправки предлагается внести в федеральные законы "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", — говорится в документе.
Также в соответствии с поправками, "медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Их перечень будет утвержден правительством РФ, - говорится на сайте Госдумы.
Поправки предлагается внести в федеральные законы "Об актах гражданского состояния" и "Об основах охраны здоровья граждан в РФ".
"Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола", — говорится в документе.
Также в соответствии с поправками, "медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Их перечень будет утвержден правительством РФ, - говорится на сайте Госдумы.