Полторы тонны мусора собрали участники акции «Марафон рек» в Липецке

1,5 тонны мусора за два часа собрали участники экологического субботника. Масштабная уборка прошла в рамках федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек» национального проекта «Экология». Организатором субботника стал ООО «РВК-Липецк» при поддержке регионального управления экологии и природных ресурсов. Акция проходит по всей стране с 20 мая по 4 июня.

- «РВК-Липецк» принял эстафету и поддержал марафон уборкой берега реки Воронеж. Очень рады, что на призыв «Росводоканала» принять участие в значимой федеральной акции откликнулись липецкие экоактивисты, волонтёры и просто неравнодушные горожане. Только общими силами мы можем сделать наши реки и берега чище», - отметил генеральный директор «РВК-Липецк» Вадим Негробов.

Генеральную уборку провели в прибрежной зоне реки Воронеж, в районе дамбы – одного из живописных мест в Липецке. Этот природный уголок с рукотворным водопадом давно приглянулся не только рыбакам и отдыхающим. Здесь часто устраивают фотосессии, однако не все спешат убрать за собой мусор.

Всего в субботнике приняло участие более 60 человек. К сотрудникам «РВК-Липецк» присоединились волонтёры Совета лидеров Липецкой области, активисты городского сообщества «Наши». Экологический десант провел раздельный сбор отходов. Весь собранный мусор передали на утилизацию региональному оператору.

- Любовь к природе и забота о ней делает нас лучше. Именно поэтому сегодня мы объединились и вместе с неравнодушными горожанами приняли участие в федеральной акции по очистке берегов «Марафон рек», навели порядок на территории реки Воронеж. Мы очень рады, что нам удалось внести пусть небольшой, но вклад в улучшение экологии нашего города», - поделилась своими впечатлениями ведущий юрисконсульт «РВК-Липецк» Екатерина Кощеева.

- Место, действительно, очень живописное, а сегодня, благодаря сплоченной работе волонтеров нашего водоканала и неравнодушных горожан, это место стало ещё и чистым. Уборка стала для нас первой экоакцией в рамках Всероссийского проекта «Марафон рек». Нас всех объединяет одно – желание улучшить и внести свой вклад в окружающую среду, - рассказала директор по персоналу «РВК-Липецк» Марина Шамаева.