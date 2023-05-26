Происшествия

45 минут назад

До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов

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#кража
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До семи бутылок за раз: воронежца обвиняют в 12 кражах алкоголя из липецких супермаркетов
Данковский судебный участок №1 рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего воронежца, который обвиняется в совершении 12 краж алкоголя из магазинов в Липецке и районах области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

По версии следствия, мужчина брал с прилавков супермаркетов виски, коньяк, мартини и джин, прятал бутылки в карманы куртки и незаметно проносил их мимо кассы.

За один раз у мужчины получалось вынести до семи бутылок, а общая сумма ущерба составила около 45 тысяч рублей.
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#кража
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