Общество

38 минут назад

В Липецкой области — больше пяти тысяч должников по алиментам

2 122
#дети #алименты
В Липецкой области — больше пяти тысяч должников по алиментам

С 24 мая по 1 июня проходит ежегодная информационная акция «Судебные приставы – детям».

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области на исполнении находится 5 тысяч 570 исполнительных производств в отношении должников по алиментам.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в преддверии Международного дня защиты детей проходит ежегодная информационная акция «Судебные приставы – детям».

Акция проходит в Липецке и во всех районах области с 24 мая по 1 июня и направлена на повышение эффективности взыскания алиментных платежей. Приставы запланировали ряд мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав детей.
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#дети #алименты

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