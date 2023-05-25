В Липецкой области — больше пяти тысяч должников по алиментам

С 24 мая по 1 июня проходит ежегодная информационная акция «Судебные приставы – детям».

В управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области на исполнении находится 5 тысяч 570 исполнительных производств в отношении должников по алиментам.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в преддверии Международного дня защиты детей проходит ежегодная информационная акция «Судебные приставы – детям».



Акция проходит в Липецке и во всех районах области с 24 мая по 1 июня и направлена на повышение эффективности взыскания алиментных платежей. Приставы запланировали ряд мероприятий, направленных на восстановление нарушенных прав детей.