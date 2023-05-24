Вслед за тренером МХК «Липецк» покинул и капитан

Фёдор Попов отправился в Мытищи.

19-летний защитник Фёдор Попов покинул «Липецк» и заключил годичный контракт с клубом Молодёжной хоккейной лиги «Атлантом» из подмосковных Мытищ.

Со спортивной точки зрения капитан липчан сделал шаг вперёд: МХЛ – это основном молодёжный турнир страны, в то время как наша команда выступает в НМХЛ, втором по силе дивизионе.

Воспитанник столичного хоккей выступал за нашу команде в сезонах 2021/22 и 2022/23. При этом он уже уезжал на повышение в МХЛ – в «Тайфун» (Владивосток), но по ходу минувшего сезона вернулся обратно. В прошедшем чемпионате он с учётом плей-офф сыграл за липчан 30 матчей, набрал 11 (7+4), заработал 24 минуты штрафа при показателе полезности «-1». На площадке был одним из лидеров.



Фёдор Попов в игре



«Атлант» в минувшем сезоне занял 4-е место в Серебряном дивизионе Западной конференции МХЛ, остановившись у самого порога плей-офф.

В своё время в Мытищах выступала команда Континентальной хоккейной лиги, но уже несколько лет назад местный хоккей стал целиком молодёжным.

Похоже, в новом сезоне «Липецку» предстоит строить совершенно новую команду: Попов стал не первой ключевой потерей. Ранее команду покинул главный тренер Андрей Лунёв, который тоже теперь будет работать в основной Молодёжной лиге у руля «Кузнецких медведей» из Новокузнецка.