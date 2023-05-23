Символ Ленинского лесхоза заменят на новый

Никакого политического и идеологического подтекста в демонтаже арки нет.

В соцсетях появилось сообщение о демонтаже арки на въезде в Ленинский лесхоз. Арку, на которой на зелёном фоне было написано «Ленинский лесхоз. 1798-1998. 200 лет лесному департаменту» недавно спилили.Липецкий общественник Геннадий Платонов усмотрел в этом политический подтекст.«Снос исторической арки произвели в период между знаменательными датами: 22 апреля (день рождения В. И. Ленина) и 19 мая (День пионерии). Настораживает и тот факт, что уничтожение арки провели «ударными» темпами, неожиданно быстро и незаметно для жителей района. Основание уничтоженной конструкции состояло из двух огромных дубовых стволов большого диаметра. По срезу древесины спиленных опор можно определить, что никаких дефектов и повреждений данных стволов не наблюдается! Остаётся загадкой причина решения снести конструкцию названия лесхоза. Существует большое сомнение, что на этом месте будет воздвигнута новая, современная конструкция с названием лесхоза, на установку которой выделят деньги! Часто приходится слышать о вандализме в соседних, ставших «недружественными» странах, где сносятся советские символы и переписывается история, а что же происходит в нашей стране», — отметил Геннадий Платонов.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления лесного хозяйства Липецкой области, арка на въезде в Ленинский лесхоз простояла 24 года. За это время деревянные столбы-опоры обветшали, пришли в негодность и угрожали падением арки.Уже готовится новая арка, которая будет юбилейной и посвящена 100-летию Ленинского лесхоза. Эту дату будут отмечать в 2024 году.