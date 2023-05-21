Погода в Липецке

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В Липецкой области ночью дожди и грозы

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#погода #
В Липецкой области ночью дожди и грозы

В ближайшие трое суток Липецкая область погода в Липецкой области будет неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 мая – 17-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы, 23 и 24 мая – 16-17 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, местами с грозами, днем без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью кратковременные дожди, грозы, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 22 мая стал самым теплым в Липецке в 1939 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 0 градусов.
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#погода #

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

35 минут назад
Лучше бы снег выпал , да морозы ударили бы под тридцать !!
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
5
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

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