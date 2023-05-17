Пять человек получили ранения в столкновении автомобилей на светофоре

Авария произошла сегодня утром на дороге Становое-Лебедянь.





17 мая в 08:30 на 59-м километре дороги Становое-Троекурово-Лебедянь столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Форд» и «ВАЗ-2114».



— Автомобиль «Лада Гранта» врезался в остановившийся на светофоре «Форд», а тот от удара влетел в «ВАЗ», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



В аварии получили травмы пять человек: 23-летний водитель «Гранты», 48-летний водитель «Форда» и три его пассажирки 38, 64 и 68 лет.



— По предварительным данным, водитель «Лада Гранта» двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, — сообщили полицейские.



