Происшествия

20 минут назад

Пять человек получили ранения в столкновении автомобилей на светофоре

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#авария #ДТП
Пять человек получили ранения в столкновении автомобилей на светофоре

Авария произошла сегодня утром на дороге Становое-Лебедянь.

17 мая в 08:30 на 59-м километре дороги  Становое-Троекурово-Лебедянь столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Форд» и «ВАЗ-2114».

— Автомобиль «Лада Гранта» врезался в остановившийся на светофоре «Форд», а тот от удара влетел в «ВАЗ», — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

В аварии получили травмы пять человек: 23-летний водитель «Гранты», 48-летний водитель «Форда» и три его пассажирки 38, 64 и 68 лет. 

— По предварительным данным, водитель  «Лада Гранта» двигался со скоростью, не обеспечивающей безопасность движения, — сообщили полицейские.

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#авария #ДТП

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