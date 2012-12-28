Сегодня в Липецке: вечер мистики, концерт юных гениев и как соискатели обманывают работодателей
Общество
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вчера, 17:37
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На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Отключения холодной воды 3 мая связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут на улицу Литаврина, 8 и улицу Липовскую, 3/2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Морской, Санаторной, Тепличной, Гайдара, Луначарского, Нахимова, в переулке Ушакова, садоводчестве «Студеновское».
С 14:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Крупской, Невского, Парковую.
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