На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

Отключения холодной воды 3 мая связаны с плановыми ремонтными работами на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до завершения работ без холодной воды останутся дома и здания № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 3, 35, 35а по улице Первомайской, №№ 3, 3/2 по улице Липовской.Воду для питья подвезут на улицу Литаврина, 8 и улицу Липовскую, 3/2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.3 мая плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Морской, Санаторной, Тепличной, Гайдара, Луначарского, Нахимова, в переулке Ушакова, садоводчестве «Студеновское».С 14:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Крупской, Невского, Парковую.