Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня

Контроль над лесами в этот период будет усилен.

В связи с установлением сухой и жаркой погоды правительство Липецкой области выпустило постановление о введении на землях лесного фонда региона особого противопожарного режима с 16 мая по 30 июня 2023 года.



Как сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области, в это время будет усилен федеральный государственный лесной контроль и повышена кратность патрулирования лесов.



В лесах запрещается разводить костры, разжигать мангалы, сжигать бытовые и промышленные отходы, выжигать сухую травяную растительность, бросать горящие спички, окурки.



«Нарушение правил пожарной безопасности в период особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 60 000 до 90 000 рублей; на юридических лиц — от 600 000 до одного миллиона рублей, - предупреждает управление .



Сообщение о возгораниях в леса круглосуточно принимает диспетчерская служба областного лесопожарного центра.



Контактные телефоны прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, региональной диспетчерской службы 8 (4742) 78-72-97, +7 (920) 517-94-00.

