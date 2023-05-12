Общество
сегодня, 14:14
В Липецке откроется режиссерская лаборатория китайской драматургии
Несмотря на ремонт, у липчан появилась возможность посетить театр имени Льва Толстого.
В Липецком государственном театре драмы имени Льва Толстого с 15 по 20 мая будет работать первая в России театральная режиссёрская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков.
Почти неделю российские и китайские театральные деятели, молодые режиссеры из разных регионов страны, а также студенты ГИТИС будут читать лекции, посвященные китайской драматургии, показывать театральные эскизы, играть в которых будут липецкие артисты.
Кураторами лаборатории и образовательной программы проекта стали кандидат искусствоведения, театральный критик, доцент ГИТИС, эксперт фестиваля «Золотая Маска» Екатерина Морозова и театровед, театральный критик, драматург, эксперт фестиваля «Золотая Маска», педагог ГИТИС, куратор театральных проектов Александр Вислов. Они давно сотрудничают с липецким театром, поэтому и предложили свой проект провести именно здесь.
«Проект станет важным культурным событием в рамках развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — отметили в областном управлении культуры и туризма.
Спектакли и лекции могут посетить бесплатно все желающие. Но так как количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону 250-136.
Программа лаборатории:
17 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Александра Александровича Вислова «От Китайского сироты к рычащему Китаю (Поднебесная и её жители на российских подмостках)».
18 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Екатерины Борисовны Морозовой «Китайский театр: как его понимать».
19 мая 17:00 (большая сцена театра)
Показ эскиза «Гроза» Цао Ю, Режиссёр — Владимир Кузнецов.
19 мая в 19:30 (малая сцена театра)
«Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи, режиссёр — Сойжин Жамбалова.
20 мая в 12:00 (локация в театре уточняется)
«Красавицы» Тянь Хань, режиссер — Александр Вислов
20 мая в 14:00 (локация в театре уточняется)
«Птичники» Го Шисин, режиссёр — Цзяо Ланьбо.
20 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Обсуждение, подведение итогов лаборатории
Фото: vk.com/teatrtolstogo
Почти неделю российские и китайские театральные деятели, молодые режиссеры из разных регионов страны, а также студенты ГИТИС будут читать лекции, посвященные китайской драматургии, показывать театральные эскизы, играть в которых будут липецкие артисты.
Кураторами лаборатории и образовательной программы проекта стали кандидат искусствоведения, театральный критик, доцент ГИТИС, эксперт фестиваля «Золотая Маска» Екатерина Морозова и театровед, театральный критик, драматург, эксперт фестиваля «Золотая Маска», педагог ГИТИС, куратор театральных проектов Александр Вислов. Они давно сотрудничают с липецким театром, поэтому и предложили свой проект провести именно здесь.
«Проект станет важным культурным событием в рамках развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — отметили в областном управлении культуры и туризма.
Спектакли и лекции могут посетить бесплатно все желающие. Но так как количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону 250-136.
Программа лаборатории:
17 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Александра Александровича Вислова «От Китайского сироты к рычащему Китаю (Поднебесная и её жители на российских подмостках)».
18 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Екатерины Борисовны Морозовой «Китайский театр: как его понимать».
19 мая 17:00 (большая сцена театра)
Показ эскиза «Гроза» Цао Ю, Режиссёр — Владимир Кузнецов.
19 мая в 19:30 (малая сцена театра)
«Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи, режиссёр — Сойжин Жамбалова.
20 мая в 12:00 (локация в театре уточняется)
«Красавицы» Тянь Хань, режиссер — Александр Вислов
20 мая в 14:00 (локация в театре уточняется)
«Птичники» Го Шисин, режиссёр — Цзяо Ланьбо.
20 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Обсуждение, подведение итогов лаборатории
Фото: vk.com/teatrtolstogo
Ну
алекс