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сегодня, 14:14

В Липецке откроется режиссерская лаборатория китайской драматургии

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#театр #Китай
В Липецке откроется режиссерская лаборатория китайской драматургии

Несмотря на ремонт, у липчан появилась возможность посетить театр имени Льва Толстого.

В Липецком государственном театре драмы имени Льва Толстого с 15 по 20 мая будет работать первая в России театральная режиссёрская лаборатория китайской драматургии XX–XXI веков.

Почти неделю российские и китайские театральные деятели, молодые режиссеры из разных регионов страны, а также студенты ГИТИС будут читать лекции, посвященные китайской драматургии, показывать театральные эскизы, играть в которых будут липецкие артисты.

Кураторами лаборатории и образовательной программы проекта стали кандидат искусствоведения, театральный критик, доцент ГИТИС, эксперт фестиваля «Золотая Маска» Екатерина Морозова и театровед, театральный критик, драматург, эксперт фестиваля «Золотая Маска», педагог ГИТИС, куратор театральных проектов Александр Вислов. Они давно сотрудничают с липецким театром, поэтому и предложили свой проект провести именно здесь.

«Проект станет важным культурным событием в рамках развития отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем», — отметили в областном управлении культуры и туризма.

Спектакли и лекции могут посетить бесплатно все желающие. Но так как количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону 250-136.

Программа лаборатории:

17 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Александра Александровича Вислова «От Китайского сироты к рычащему Китаю (Поднебесная и её жители на российских подмостках)».

18 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Лекция Екатерины Борисовны Морозовой «Китайский театр: как его понимать».

19 мая 17:00 (большая сцена театра)
Показ эскиза «Гроза» Цао Ю, Режиссёр — Владимир Кузнецов.

19 мая в 19:30 (малая сцена театра)
«Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи, режиссёр — Сойжин Жамбалова.

20 мая в 12:00 (локация в театре уточняется)
«Красавицы» Тянь Хань, режиссер — Александр Вислов

20 мая в 14:00 (локация в театре уточняется)
«Птичники» Го Шисин, режиссёр — Цзяо Ланьбо.

20 мая в 18:00 (малая сцена театра)
Обсуждение, подведение итогов лаборатории

Фото: vk.com/teatrtolstogo
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#театр #Китай

Комментарии (2)

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Ну

8 минут назад
может хоть это в Китае умеют делать.
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алекс

22 минуты назад
Очень интересно .даже не знаю .посмотреть надо .
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