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сегодня, 15:19

В Липецке сегодня проходит «Всероссийский день без сетей»

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#рыбалка #браконьерство
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В Липецке сегодня проходит «Всероссийский день без сетей»

В рамках акции водоёмы очищают от брошенных и незаконных орудий лова.

С 8 по 14 мая Росрыболовство проводит ставшую уже традиционной масштабную экологическую акцию «Всероссийский день без сетей». Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, в рамках акции водоёмы очищают от брошенных и незаконных орудий лова. Также проходят профилактические беседы с рыбаками: ведётся разъяснительная работа по вопросам законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, деятельности органов рыбоохраны и влияния незаконного вылова на сохранение биоразнообразия водоёмов.

Как рассказала GOROD48 специалист Верхнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Наталья Карташова, в Липецке «Всероссийский день без сетей» проходит сегодня на берегу реки Воронеж в городской черте.

Итоги акции (сколько сетей нашли и изъяли, какой ущерб природе был предотвращён, сколько рыбаков охвачено профилактическими беседами) будут подводить только завтра.

Напомним, в Липецке сообщить о нарушениях рыбоохранного законодательства можно по телефону: 25-10-14. В рабочее время можно лично поговорить со специалистом, а запись сообщений на автоответчик ведётся круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.
1 372
#рыбалка #браконьерство
1

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