Самые веселые юные кавээнщики области учатся в липецкой школе №60

На первое место их поставило профессиональное жюри, в которое вошли знаменитости «Клуба весёлых и находчивых».

Кубок победителей XII розыгрыша «Юниор-Лиги» Липецкой области по КВН завоевали ученики липецкой средней школы №60.

Финальная игра прошла во дворце культуры «Сокол». Команда-победительница под названием «Дай 5» по результатам трёх конкурсов – приветствия, ситуации и музыкального стэма получила наивысший средний балл от жюри, в котором находились такие знаменитости как чемпион Высшей лиги КВН в составе команда «Бак-Соучастники» из Краснодарского края Евгений Бардиж, игрок команды «Кембридж» (Кемерово) международного Союза КВН Антон Аткин, чемпион Премьер-лили международного Союза КВН в составе липецких «Громокошек» анна Гарбоконенко и другие.

Команда «Дай 5» уже становилась чемпионом липецкой «Юниор Лиги» в 2020 году, но тот сезон был особенным: из-за пандемии COVID его проводили on-line, команды присылали видео своих выступлений. Теперь же юные кавээнщики добились очного триумфа на сцене, победив среди 8 команд-финалистов.

Шесть команд представляли Липецк, одна – Елец и одна – село Большая Поляна Тербунского района. Именно она и стала одним из главных возмутителей спокойствия: сельские юмористы даже претендовали на победу, но в итоге заняли призовое 2-е место.

Замкнула «тройку» команда «Не беси меня», представляющая липецкий Центр развития творчества детей и юношества «Советский».



Фото "Юниор-Лиги" КВН Липецкой области

