В Липецке появятся официальные выездные регистрации браков

Но вопрос ещё в стадии проработки.

Как сообщила сегодня пресс-служба правительства Липецкой области, липецкие ЗАГСы не устояли перед молодожёнами, желающими киношной свадьбы, и решили официально проводить выездные регистрации.



Раньше такой услуги не было. Юридически брак оформлялся только в стенах ЗАГСа. А выездные регистрации были по сути спектаклем — сами по себе и без документов. За свидетельством всё равно надо было сходить в ЗАГС.



«Теперь ЗАГС сам придёт на свадьбу. Правда, пока только в Липецке. Сначала протестируют новый для себя формат, ну а дальше, что молодожёны скажут», — отмечает пресс-служа правительства.



Как рассказала GOROD48 начальник отдела регистрации актов гражданского состояния по городу Липецку Валерия Шабалкина, на странице управления ЗАГС и архивов Липецкой области «ВКонтакте» сейчас проходит опрос: «А нужна ли выездная регистрация?».



«Сегодня все больше молодых людей выбирают выездную регистрацию. Вариантов огромное количество. Это лесные опушки, музеи, панорамные площадки. Давайте и мы пофантазируем», — предлагает управление ЗАГС и архивов Липецкой области и спрашивает: «Хотели ли бы Вы, чтобы ваша торжественная церемония прошла, например: в Нижнем парке у Домика Петра, в Городской управе, в одной из картинных галерей города, на высотных площадках с панорамой на город».



Анонимный опрос пока прошли только три человека. Столько же сегодня позвонили в ЗАГС на улице Ленина, чтобы узнать про выездную регистрацию. Все звонившие — журналисты. Жениться никто не собирался.



Вопрос проведения выездных регистраций пока только в стадии проработки. Управление ЗАГС об этом заговорило неделю назад.



«В столице пары говорят друг другу «Да!» в самых необычных местах: на станции метро, Останкинской башне, стадионах и в павильонах ВДНХ. Мы пока держим в секрете места будущих регистраций, но уверены, что нововведение обязательно вам понравится!», — отмечают в управлении.



Пока не проработан и вопрос цены на услугу выездной регистрации: ЗАГС — учреждение бюджетное, и все цены здесь установлены государством. Сейчас стоимость государственной пошлины за регистрацию брака составляет 350 рублей.