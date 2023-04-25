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10 минут назад

Из-за пожара в доме на улице Зегеля возбуждено уголовное дело

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#уголовное дело #пожар #прокуратура
Из-за пожара в доме на улице Зегеля возбуждено уголовное дело

Прокуратура выявила подложные акты работ по огнезащитной обработке.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере») в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО «Технологии строительства». Эта компания проводила ремонт в доме № 28 улице Зегеля, в мае прошлого года лишившегося крыши после сильного пожара. Как установила прокуратура, огнезащитная обработка, о которой отчиталась фирма, на самом деле не проводилась.

«Неустановленные лица из числа руководства ООО „Технологии строительства“, …имея умысел на хищение денежных средств путем обмана собственников дома № 28 по улице Зегеля, …заведомо произведя некачественные работы, завысили объем выполненных работ по договору субподряда от 03.04.2018 года путем внесения в акт КС-2 и справку КС-3 недостоверных сведений о выполнении работ по огнезащитной обработке, вследствие чего завысили сумму выполненных работ на 238 000 рублей, причинив тем самым ущерб Фонду капитального ремонта», — говорится в сообщении прокуратуры Липецкой области.

Пожар в доме № 28 вспыхнул рано утром 7 мая 2022 года. В считанные минуты огонь от очага пожара, балкона квартиры на пятом этаже, распространился по всей кровле.

В тот же день прокуратура области начала проверку обстоятельств пожара, во время которой намеревалась оценить качество огнезащитной обработки конструкций кровли во время капитального ремонта здания. Этот ремонт проводился в 2018 году.
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#уголовное дело #пожар #прокуратура

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