Здоровье

сегодня, 17:02

В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

238
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

Зато снизилась заболеваемость коронавирусом.

На минувшей неделе — с 17 по 23 апреля в Липецкой области было зарегистрировано 258 случаев коронавируса (это на 26% ниже уровня предыдущей недели) и 5 382 случая ОРВИ (из них 6 случаев гриппа В).

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ оказалась на 7,6% выше уровня предыдущей недели, но не превышает расчетного эпидемического порога. Среди заболевших 57,2% — дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке было зарегистрировано 3 678 случаев ОРВИ, из них один гриппа В. В областном центре показатели заболеваемости во всех возрастных группах, как и в целом по области, выше, чем на предыдущей неделе, но не превышают расчетного эпидемического порога.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, отмечено снижение удельного веса вирусов гриппа (с 31% до 18,8%), доминируют риновирусы и парагрипп (по 28,1%), сезонные коронавирусы (по 19%), 9% проб представлены аденовирусами, по 3% — сезонными коронавирусами, бокавирусом и РС-инфекцией, а также микст-инфекциями (6%).

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения ОРВИ, особенно для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц. При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.
238
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
#COVID #хроники коронавируса
12
Коронавирус в России: «арктур» готовится атаковать?
Коронавирус

Еще в рубрике

В Липецкой области уже 247 человек пострадали от клещей
#клещи
1
В Липецкой области уже 247 человек пострадали от клещей

сегодня, 13:18

Здоровье
Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами
#ожог
11
Липчанка лечила ногу по советам из «Тик Тока» — её госпитализировали с химическими ожогами

20.04.2023 14:17

Здоровье
Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»
#коронавирус
16
Андрей Филатов: «Новый штамм коронавируса более заразен, чем «Омикрон»

20.04.2023 13:01

Здоровье
На минувшей неделе ОРВИ заболели 5 486 человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
4
На минувшей неделе ОРВИ заболели 5 486 человек

17.04.2023 14:06

Здоровье
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике
#вакцинация #прививка
4
В Липецкой области будет работать «горячая линия» по вакцинопрофилактике

14.04.2023 18:34

Здоровье
При подозрении на синдром Дауна у будущего ребенка прерывается каждая вторая беременность
#здоровье #демография
7
При подозрении на синдром Дауна у будущего ребенка прерывается каждая вторая беременность

13.04.2023 17:03

Здоровье