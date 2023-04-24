В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ

Зато снизилась заболеваемость коронавирусом.

На минувшей неделе — с 17 по 23 апреля в Липецкой области было зарегистрировано 258 случаев коронавируса (это на 26% ниже уровня предыдущей недели) и 5 382 случая ОРВИ (из них 6 случаев гриппа В).



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ оказалась на 7,6% выше уровня предыдущей недели, но не превышает расчетного эпидемического порога. Среди заболевших 57,2% — дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке было зарегистрировано 3 678 случаев ОРВИ, из них один гриппа В. В областном центре показатели заболеваемости во всех возрастных группах, как и в целом по области, выше, чем на предыдущей неделе, но не превышают расчетного эпидемического порога.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ, отмечено снижение удельного веса вирусов гриппа (с 31% до 18,8%), доминируют риновирусы и парагрипп (по 28,1%), сезонные коронавирусы (по 19%), 9% проб представлены аденовирусами, по 3% — сезонными коронавирусами, бокавирусом и РС-инфекцией, а также микст-инфекциями (6%).



Управление Роспотребнадзора по Липецкой области обращает внимание населения на опасность самолечения ОРВИ, особенно для лиц с хронической патологией сердечно-сосудистой, бронхо-легочной, эндокринной систем, беременных женщин, маленьких детей и пожилых лиц. При появлении любых симптомов ОРВИ или гриппа, ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, чтобы получить от врача рекомендации по лечению.