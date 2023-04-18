Конфликт в липецкой бане записала камера видеонаблюдения

Клиент вел себя агрессивно, схватил телефон банщицы и потребовал вернуть деньги за услуги.

В липецкий отдел полиции № 3 вечером 16 апреля обратилась 28-летняя работница банного комплекса с заявлением о грабеже.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 16 апреля в бане на улице Папина похитили 4150 рублей. Подозреваемый оплатил услуги бани, а затем обратился к работнице с просьбой пригласить ещё гостей, но получил отказ.



Тогда клиент стал вести себя агрессивно, схватил телефон банщицы и потребовал вернуть деньги за услуги бани, при этом высказывал угрозу в её адрес. Женщина вернула деньги, а потом позвонила в полицию.



Возбуждено уголовное дело части по 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому — 44-летнему липчанину грозит до четырёх лет лишения свободы.