Депутаты обсудили изменения регламента облсовета

Изменениями предлагается расценивать неучастие в голосовании без серьезной причины, как неуважение к другим депутатам и избирателям. Кроме того, перераспределяются полномочия между профильными комитетами.

Сегодня комитет по законодательству и правовым вопросам областного Совета обсудил проект постановления «О внесении изменений в Регламент Липецкого областного Совета депутатов». Поправки приводят положения этого документа в соответствие с федеральным и региональным законодательством, а также дополнительно урегулированы отдельные вопросы деятельности регионального парламента.



В число субъектов права законодательной инициативы в областном Совете депутатов включаются фракции и депутатские объединения.



Также проектом постановления вводится согласование использования на заседании комитета, комиссии и сессии фотографий, презентаций и видеоматериалов соответственно с председателем комитета, комиссии и председателем областного Совета депутатов. В их использовании отказывается, если это может привести к нарушению этических норм или к иным нарушениям действующего законодательства.



Кроме того, перераспределяются полномочия между профильными комитетами. В ведение комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи передаются такие вопросы как профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предварительное рассмотрение вопроса о назначении и освобождении от должности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области и предварительное рассмотрение ежегодного доклада о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области.



Помимо этого, устанавливается норма, в соответствии с которой законопроекты и проекты постановлений областного Совета депутатов, затрагивающие областной бюджет и бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, направляются для экспертизы в Контрольно-счетную палату области, прописаны сроки подготовки заключения.



Устанавливается обязанность члена комитета при невозможности присутствовать на заседаниях заблаговременно, не позднее дня, предшествующего дню проведения комитета, извещать об этом председателя комитета по электронной почте, закрепленной за депутатами.



Уточняется, что неучастие в голосовании без уважительной причины будет расцениваться как неуважение к другим депутатам и избирателям.



Также вносятся изменения в нормы, касающиеся времени выступлений депутатов на сессиях и комитетах. Время, выделенное на выступление депутата, сокращается с пяти минут до трех минут. Изменение связано с насыщенной повесткой. При этом сохраняется право на продление времени выступления по решению большинства депутатов.



Принятие постановления Липецкого областного Совета депутатов «О внесении изменений в Регламент Липецкого областного Совета депутатов» не потребует дополнительного выделения средств из бюджета Липецкой области.



Фото пресс-службы Липецкого областного Совета



