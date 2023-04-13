Происшествия

32 минуты назад

Полиция изучит видео езды «ВАЗа» с открытым капотом по проспекту Победы

1 490
#ПДД #нарушение #полиция
2

«ВАЗ» с астраханскими номерами ездил по Липецку с открытым капотом и включенными аварийными сигналами.

Уже около 37 тысяч просмотров набрал в соцсетях видеоролик, на котором «ВАЗ» с астраханскими номерами едет по проспекту Победы с открытым капотом и включенными аварийными сигналами.

«Охладиться по-липецки. Все, наверное, его фотографируют и снимают. Как он едет? Он же ничего не видит! Да ещё на какой скорости идёт», — размышляет автор видеоролика.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники госавтоинспекции изучат размещенное видео на предмет наличия или отсутствия правонарушений со стороны водителя.
1 490
#ПДД #нарушение #полиция
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Интересно

19 минут назад
Хрень полная всё для лайков. Ни разу толком не показали. Реально могли.
ответить

Еще в рубрике

Владельцев автомобилей предупреждали о трещине, но они не заметили сообщение
#провал #земляные работы
8
Владельцев автомобилей предупреждали о трещине, но они не заметили сообщение

46 минут назад

Происшествия
44-летнего мужчину осудили за убийство ветерана боевых действий
#убийство
44-летнего мужчину осудили за убийство ветерана боевых действий

51 минуту назад

Происшествия
На улице Балмочных часть двора обваливается вместе с автомобилем
#провал
3
На улице Балмочных часть двора обваливается вместе с автомобилем

сегодня, 14:00

Происшествия
В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры
#пропавшие без вести
13
В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры

сегодня, 12:17

Происшествия
В Липецке косуля угодила под колёса «Тойоты»
#ДТП #животные
5
В Липецке косуля угодила под колёса «Тойоты»

сегодня, 11:25

Происшествия
46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей
#мошенничество
46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей

сегодня, 11:02

Происшествия