Полиция изучит видео езды «ВАЗа» с открытым капотом по проспекту Победы

«ВАЗ» с астраханскими номерами ездил по Липецку с открытым капотом и включенными аварийными сигналами.

Уже около 37 тысяч просмотров набрал в соцсетях видеоролик, на котором «ВАЗ» с астраханскими номерами едет по проспекту Победы с открытым капотом и включенными аварийными сигналами.



«Охладиться по-липецки. Все, наверное, его фотографируют и снимают. Как он едет? Он же ничего не видит! Да ещё на какой скорости идёт», — размышляет автор видеоролика.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники госавтоинспекции изучат размещенное видео на предмет наличия или отсутствия правонарушений со стороны водителя.