Улица Студеновская встала в огромной пробке

Затор образовался на Сокольском мосту.

Из-за поломки машины на Сокольском мосту улица Студеновская замерла в огромной пробке. Затор в направлении Сокола начинается от остановки «8 школа».Напомним, на время ремонта Сокольского моста движение по нему осуществляется по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет на мосту, то пробиться через затор практически невозможно.