Общество
54 минуты назад
Улица Студеновская встала в огромной пробке
Затор образовался на Сокольском мосту.
Загрузка плеера
Из-за поломки машины на Сокольском мосту улица Студеновская замерла в огромной пробке. Затор в направлении Сокола начинается от остановки «8 школа».
Напомним, на время ремонта Сокольского моста движение по нему осуществляется по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет на мосту, то пробиться через затор практически невозможно.
Напомним, на время ремонта Сокольского моста движение по нему осуществляется по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет на мосту, то пробиться через затор практически невозможно.
Добрый липчанин
Ира48
Еее
Ванька Грозный
*****
Фобос