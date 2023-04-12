Общество

54 минуты назад

Улица Студеновская встала в огромной пробке

6 934
#Сокольский мост #ремонт #пробка

Затор образовался на Сокольском мосту.

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Из-за поломки машины на Сокольском мосту улица Студеновская замерла в огромной пробке. Затор в направлении Сокола начинается от остановки «8 школа».

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Напомним, на время ремонта Сокольского моста движение по нему осуществляется по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет на мосту, то пробиться через  затор практически невозможно.

6 934
#Сокольский мост #ремонт #пробка

Комментарии (6)

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Добрый липчанин

8 минут назад
Даже если бы там ремонта не было сейчас, пробка из-за поломки машины все равно возникла. Как по-другому то? Нештатная ситуация. Починят – поедут дальше
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Ира48

17 минут назад
Всякое бывает. Надеюсь, машину быстро починят и движение восстановится. Благо, не в час-пик это все произошло. Так что все нормлаьно
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Еее

40 минут назад
Через мудиловку
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Ванька Грозный

41 минуту назад
Красотища-то какая , лепота !!
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*****

46 минут назад
да сбросьте Вы этот кадилак с моста
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Фобос

47 минут назад
эээх! А как теперь проехать домой на Сокол? Получается, что объезда нет, кроме как по мосту ехать
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