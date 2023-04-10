Двух ельчанок обманули по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»

85-летняя и 90-летняя женщины доверились мошенникам.

В минувшую пятницу в Ельце в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились сразу пять пенсионерок.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, две пожилые ельчанки: одной из них 85, а другой 90 лет поверили, что их родственницы стали виновницами ДТП и у себя дома передали мошенникам 98 500 и 200 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».



Ещё трёх женщин обмануть по классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП» не удалось. В двух случаях требовали на лечение пострадавших в ДТП по вине родственников 800 000 рублей, в одном — 700 тысяч рублей.



Но мошенникам не повезло: у одной пенсионерки дочь оказалось рядом, а у других не было денег на спасение родственников из беды. По этим трём случаям возбуждены уголовные дела по фактам покушений на мошенничество в крупном размере.