Происшествия

22 минуты назад

Двух ельчанок обманули по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»

87
#мошенничество
Двух ельчанок обманули по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»

85-летняя и 90-летняя женщины доверились мошенникам.

В минувшую пятницу в Ельце в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились сразу пять пенсионерок.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, две пожилые ельчанки: одной из них 85, а другой 90 лет поверили, что их родственницы стали виновницами ДТП и у себя дома передали мошенникам 98 500 и 200 000 рублей. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».

Ещё трёх женщин обмануть по классической схеме «Ваш родственник совершил ДТП» не удалось. В двух случаях требовали на лечение пострадавших в ДТП по вине родственников 800 000 рублей, в одном — 700 тысяч рублей.

Но мошенникам не повезло: у одной пенсионерки дочь оказалось рядом, а у других не было денег на спасение родственников из беды. По этим трём случаям возбуждены уголовные дела по фактам покушений на мошенничество в крупном размере.
87
#мошенничество

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