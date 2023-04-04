В России

40 минут назад

В этом году с российского рынка могут уйти до 30 банков

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#банки
Основной причиной снижения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход зарубежных игроков, рассказал «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его оценке, российский рынок в этом году могут покинуть 25-30 банков.
В 2023 году уйдет больше кредитных организаций, чем в предыдущем, согласилась директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина. В 2022-м их число снизилось на 12. Тогда стояла цель поддержать стабильность банковской системы, поэтому количество отзывов лицензий было минимальным с 2014 года. 

Однако сейчас расчистка от слабых игроков продолжится, уверена эксперт. По ее оценке, в 2023 году количество отзывов и добровольных сдач лицензий может достичь 15.

В этом году могут уйти некоторые кредитные организации, которые имеют базовую юрисдикцию в европейских странах, считает зампред банка «Зенит» Наталья Тутова. Она объяснила: такие игроки преимущественно работают в розничном сегменте и обслуживают потребности импортеров, например, иностранных автопроизводителей, уже покинувших российский рынок. Уход зарубежных банков также может быть связан с давлением на них со стороны материнских компаний.
В Европейском Центральном банке «Известиям» сообщили, что рекомендовали всем кредитным организациям, в идеале, максимально сократить бизнес в России.

Уменьшение числа банков на 5-10% не вызовет значительных проблем, однако снижение конкуренции всегда негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг, отметила Тутова.

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#банки

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