сегодня, 18:27
6
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
С 28 декабря 2025 года заливает подвал дома № 6 на улице Смургиса.
«Вода тёплая на ощупь, парит. Обращались в аварийные службы, результата никакого нет. В квартирах повышенная влажность, парит как в бане, тяжело дышать, окна потеют, из-под плинтуса проступает влага, размывается почва под домом. Помогите решить эту проблему. Взываем Вас о помощи!» — написали жильцы.
Липчане уже ведут видеохронику коммунальной аварии. Хотя делать это, похоже опасно.
— Ой, мамочки! Утонула в сапогах! — слышится голос на одном из видео.
После нового года ситуация только усугубилась. Порыв произошел не в доме, а на улице, но из чьей именно трубы потекла вода в здание, до сих пор непонятно. Сначала жильцов уверяли, что это вода от трубы «РВК-Липецк», которая подогрелась от трубы отопления, но липчане сомневаются. Уж больно парит в подвале. Они даже померили температуру воды: от 45 до 50 градусов. По словам жильцов, энергокомпании до сих пор выясняют, чья вода.
— Сегодня 2 января и до сих пор никто не принимает никаких мер по ликвидации аварии. Подвал затопило полностью. За стенкой у нас электрощитовая — резюмируют жильцы.
