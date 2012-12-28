Все новости
На улице Энгельса нашли труп мужчины
Происшествия
Липчане продолжают салютовать Новому году
Общество
Над территорией Липецкой области сбили четыре БПЛА
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Общество
Под предлогом аренды жилья женщина похитила золотые украшения
Происшествия
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Из-за ремонта в частном секторе Липецка отключат холодную воду
Общество
Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
На улице Энгельса нашли труп мужчины
Происшествия
Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды
Общество
Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку
Общество
Управляющую компанию оштрафовали на 170 000 рублей
Общество
Липецкие спасатели предупредили о сильном ветре и метели
Общество
«Будет отъедаться и восстанавливать силы»
Общество
«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»
Общество
Липчанина волнует упавший знак
Общество
В Липецкой области мокрый снег и до +2
Погода в Липецке
Из-за ремонта в частном секторе Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
644
сегодня, 18:27
6

«Ой, мамочки! Утонула в сапогах!»

С 28 декабря 2025 года заливает подвал дома № 6 на улице Смургиса.

Жильцам дома № 6 по улице Смургиса было не до празднования Нового года. С 28 декабря 2025 года у них топит подвал в третьем подъезде. Случившееся они называют аварийной ситуацией, которую никто не торопится решить. Уровень воды в подвале уже достиг 80 сантиметров.

«Вода тёплая на ощупь, парит. Обращались в аварийные службы, результата никакого нет. В квартирах повышенная влажность, парит как в бане, тяжело дышать, окна потеют, из-под плинтуса проступает влага, размывается почва под домом. Помогите решить эту проблему. Взываем Вас о помощи!» — написали жильцы.

Липчане уже ведут видеохронику коммунальной аварии. Хотя делать это, похоже опасно.






— Ой, мамочки! Утонула в сапогах! — слышится голос на одном из видео.

После нового года ситуация только усугубилась. Порыв произошел не в доме, а на улице, но из чьей именно трубы потекла вода в здание, до сих пор непонятно. Сначала жильцов уверяли, что это вода от трубы «РВК-Липецк», которая подогрелась от трубы отопления, но липчане сомневаются. Уж больно парит в подвале. Они даже померили температуру воды: от 45 до 50 градусов. По словам жильцов, энергокомпании до сих пор выясняют, чья вода.

— Сегодня 2 января и до сих пор никто не принимает никаких мер по ликвидации аварии. Подвал затопило полностью. За стенкой у нас электрощитовая — резюмируют жильцы.
Комментарии (6)

Аркадий
24 минуты назад
Пора рыбу выпускать и раков размножать.
александр
29 минут назад
да пишите в прокуратуры...прокурор вам все устранит ....там спецы классные
Лиза
32 минуты назад
Сочувствую жильцам.
Да
сегодня, 18:47
Нужно платить нормальную зарплату чтоб молодые работали а не пенсионеры.
гостья
сегодня, 18:41
Где не посмотришь, везде слесари это мужики пенсионного или предпенсионного возраста, а где молодые люди?
Думаю
сегодня, 18:40
Нужно писать в прокуратуру.
