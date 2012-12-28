С 28 декабря 2025 года заливает подвал дома № 6 на улице Смургиса.

Жильцам дома № 6 по улице Смургиса было не до празднования Нового года. С 28 декабря 2025 года у них топит подвал в третьем подъезде. Случившееся они называют аварийной ситуацией, которую никто не торопится решить. Уровень воды в подвале уже достиг 80 сантиметров.«Вода тёплая на ощупь, парит. Обращались в аварийные службы, результата никакого нет. В квартирах повышенная влажность, парит как в бане, тяжело дышать, окна потеют, из-под плинтуса проступает влага, размывается почва под домом. Помогите решить эту проблему. Взываем Вас о помощи!» — написали жильцы.Липчане уже ведут видеохронику коммунальной аварии. Хотя делать это, похоже опасно.— Ой, мамочки! Утонула в сапогах! — слышится голос на одном из видео.После нового года ситуация только усугубилась. Порыв произошел не в доме, а на улице, но из чьей именно трубы потекла вода в здание, до сих пор непонятно. Сначала жильцов уверяли, что это вода от трубы «РВК-Липецк», которая подогрелась от трубы отопления, но липчане сомневаются. Уж больно парит в подвале. Они даже померили температуру воды: от 45 до 50 градусов. По словам жильцов, энергокомпании до сих пор выясняют, чья вода.— Сегодня 2 января и до сих пор никто не принимает никаких мер по ликвидации аварии. Подвал затопило полностью. За стенкой у нас электрощитовая — резюмируют жильцы.