Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку

Провели сложнейшую операцию по удалению опухоли.

Мальчик с родителями пришел на консультацию к врачам поликлиники областной детской больницы в сентябре 2025 году. На правой ладони у него было безболезненное, но постепенно увеличивающееся образование, которое впервые заметили почти год назад.После обследования пациента его положили в больницу для плановой операции. Однако во время хирургического вмешательства выяснилось, что случай значительно сложнее, чем предполагали ранее — опухоль оказалась больше. К тому же новообразование не имело четких границ и было плотно вплетено в окружающие ткани: нервы, кровеносные сосуды и сухожилия сгибателей пальцев. Любое неверное движение могло привести к нарушению кровоснабжения или подвижности кисти.«Это была одна из тех операций, где требуется не только мастерство, но и максимальная концентрация, — условно прокомментировали ситуацию в больнице. — Опухоль необходимо было удалить полностью, в своей оболочке, для дальнейшего исследования, но при этом буквально «расплести» из нее жизненно важные структуры руки».Операцию выполнила команда врачей под руководством заведующего детским онкологическим отделением Дмитрия Погорелова и заместителя главного врача по хирургии Александра Пашинцева.Им удалось не только удалить опухоль, но и не нарушить целостность и функциональность сухожилий, мышц и нервов ребенка. Сейчас он свободно пользуется рукой. На контрольных осмотрах кисть функционирует на 100%. Врачи говорят, что в дальнейшем можно будет заниматься спортом и забыть о перенесенном недуге.