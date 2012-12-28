Все новости
Общество
240
27 минут назад
1

Врачи спасли кисть 11-летнему ребенку

Провели сложнейшую операцию по удалению опухоли.

Мальчик с родителями пришел на консультацию к врачам поликлиники областной детской больницы в сентябре 2025 году. На правой ладони у него было безболезненное, но постепенно увеличивающееся образование, которое впервые заметили почти год назад.

После обследования пациента его положили в больницу для плановой операции. Однако во время хирургического вмешательства выяснилось, что случай значительно сложнее, чем предполагали ранее — опухоль оказалась больше. К тому же новообразование не имело четких границ и было плотно вплетено в окружающие ткани: нервы, кровеносные сосуды и сухожилия сгибателей пальцев. Любое неверное движение могло привести к нарушению кровоснабжения или подвижности кисти.

«Это была одна из тех операций, где требуется не только мастерство, но и максимальная концентрация, — условно прокомментировали ситуацию в больнице. — Опухоль необходимо было удалить полностью, в своей оболочке, для дальнейшего исследования, но при этом буквально «расплести» из нее жизненно важные структуры руки».



Операцию выполнила команда врачей под руководством заведующего детским онкологическим отделением Дмитрия Погорелова и заместителя главного врача по хирургии Александра Пашинцева.

Им удалось не только удалить опухоль, но и не нарушить целостность и функциональность сухожилий, мышц и нервов ребенка. Сейчас он свободно пользуется рукой. На контрольных осмотрах кисть функционирует на 100%. Врачи говорят, что в дальнейшем можно будет заниматься спортом и забыть о перенесенном недуге.

Фото: пресс-служба минздрава Липецкой области
операция
врачи
Комментарии (1)

Злой.
14 минут назад
Умеют. Молодцы!!!
Ответить
