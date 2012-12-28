Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды

Жители второй день сидят на сухом пайке.

Вторые сутки в посёлке Дачный нет холодной воды. Сегодня с 10:00 жители осаждают звонками диспетчерскую «РВК-Липецк», но пока ничего не добились.«Вода есть только на улице Центральной, потому что у них свой водозабор, это территория бывшей войсковой части. На остальных улицах воды нет. Это многоэтажные дома и частный сектор, который подключен к центральному водоснабжению», — уточнили жители.В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что холодную воду в посёлке Дачный не отключали. Направили бригаду для обследования сетей и оборудования. А также пообещали организовать подвоз воды на улицу Светлова, 26 и 31.