Общество
82
23 минуты назад
Энергетики разбираются, почему в посёлке Дачный нет воды
Жители второй день сидят на сухом пайке.
«Вода есть только на улице Центральной, потому что у них свой водозабор, это территория бывшей войсковой части. На остальных улицах воды нет. Это многоэтажные дома и частный сектор, который подключен к центральному водоснабжению», — уточнили жители.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что холодную воду в посёлке Дачный не отключали. Направили бригаду для обследования сетей и оборудования. А также пообещали организовать подвоз воды на улицу Светлова, 26 и 31.
