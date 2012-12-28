Из-за ремонта в частном секторе Липецка отключат холодную воду

Подвоз воды обещают организовать по заявкам потребителей.

Из-за проведения ремонтных работ сегодня отключили холодную воду в частном секторе на улицах: Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Смоленской, Речной, а также в переулке Рядовом.Без воды окажется и частный сектор села Сырское, улицы: Пролетарская, Садовая, Калинина.Холодную воду энергетики обещают включить после окончания работ.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.