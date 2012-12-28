В Липецкой области мокрый снег и до +2

В наш регион возвращается тепло.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной многоцентровой североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов. Погода окажется неустойчивой, с осадками в виде снега и мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 января — 2-4 градуса мороза, что на 3-4 градусов выше нормы, 5 января — 7 градусов мороза, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 января в Липецкой области облачно, ночью временами снег, местами метель, днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно, ночью временами снег, метель, днем осадки преимущественно в виде мокрого снега, налипание мокрого снега. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 3 января стал самым теплым в Липецке в 2023 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1940 году — 31 градусов мороза.