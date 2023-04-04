Заболеваемость ОРВИ снизилась на 11%

Лабораторно выявили выявили 24 случая гриппа В и один случай гриппа А.

С 27 марта по 2 апреля в Липецкой области зарегистрированы 504 случая коронавируса, 6128 случаев ОРВИ (из них 25 случев гриппа, преобладает вирус грипп В). При этом санитарные врачи продолжают отмечать нестабильную эпидемиологическую ситуацию по респираторным инфекциям.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ в области за минувшую неделю снизилась на 11%. Среди заболевших 53,6% - дети в возрасте до 14 лет.



В Липецке на минувшей неделе было зарегистрировано 3956 случаев ОРВИ, из них 15 случаев гриппа (преобладает грипп В). Во всех возрастных группах заболеваемость снизилась на 11-16%.



По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 59,5% (выявили 24 случая гриппа В и один случай гриппа А), рино- и РС-вирусы (17-12%), адено- и бокавирусы (7-5%), 2% положительных проб представлены парагриппом.