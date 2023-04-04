Здоровье

33 минуты назад

Заболеваемость ОРВИ снизилась на 11%

93
#ОРВИ
1
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 11%

Лабораторно выявили выявили 24 случая гриппа В и один случай гриппа А.

С 27 марта по 2 апреля в Липецкой области зарегистрированы 504 случая коронавируса, 6128 случаев ОРВИ (из них 25 случев гриппа, преобладает вирус грипп В). При этом санитарные врачи продолжают отмечать нестабильную эпидемиологическую ситуацию по респираторным инфекциям.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ в области за минувшую неделю снизилась на 11%. Среди заболевших 53,6% - дети в возрасте до 14 лет.

В Липецке на минувшей неделе было зарегистрировано 3956 случаев ОРВИ, из них 15 случаев гриппа (преобладает грипп В). Во всех возрастных группах заболеваемость снизилась на 11-16%.

По результатам лабораторных исследований материала от больных ОРВИ преобладают вирусы гриппа – 59,5% (выявили 24 случая гриппа В и один случай гриппа А), рино- и РС-вирусы (17-12%), адено- и бокавирусы (7-5%), 2% положительных проб представлены парагриппом.
93
#ОРВИ
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкой области уже 27 человек пострадали от клещей
#клещи
5
В Липецкой области уже 27 человек пострадали от клещей

вчера, 16:58

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Липецке снизилась на 23,8%
#ОРВИ #грипп #коронавирус
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Липецке снизилась на 23,8%

29.03.2023 09:36

Здоровье
Липецкий опыт лечения колена у детей попал в международные рекомендации
#областная детская больница
4
Липецкий опыт лечения колена у детей попал в международные рекомендации

24.03.2023 14:16

Здоровье
Обработку Липецка от клещей планируют начать в апреле
#клещи
11
Обработку Липецка от клещей планируют начать в апреле

23.03.2023 16:04

Здоровье
В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО
#здравоохранение
31
В Липецке появится Центр реабилитации ветеранов СВО

22.03.2023 17:31

Здоровье
В Липецкой области выросла заболеваемость клещевым боррелиозом
#клещи
14
В Липецкой области выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

21.03.2023 16:47

Здоровье