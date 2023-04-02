Экономика

сегодня, 10:18

Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее

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#статистика #сельское хозяйство
Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее

В Липецкой области стало больше крупного рогатого скота, но меньше животных более мелких

По данным Липецкстата, куры-несушки на птицефабриках региона в январе-феврале 2023 года принесли в среднем на одно яйцо меньше, чем в тот же период годом ранее. Если в 2022 одна курица приносила по 49 яиц в год, то в 2023 – 48.

Но на 2,5% выросли надои молока в сельхозорганизациях региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе-феврале нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в хозяйствах всех категорий на 1%. В Липецкой области 115,1 тысяч голов скота. Из них коров – 43,8 тысяч, свиней - 623,5 тысяч, коз и овец – 71,3 тысячи.

При этом поголовье свиней стало меньше на 12,7%, коз и овец - на 2,3%.

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#статистика #сельское хозяйство

Комментарии (4)

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Яма и дороги

11 минут назад
Так не сезон ещё. Курей по осени считают.
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Спасибо

11 минут назад
Едросам.
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Наталья

12 минут назад
Ну и ну!!! Подсчитали!!!
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Созерцатель

21 минуту назад
Бастуют.
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