Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее

В Липецкой области стало больше крупного рогатого скота, но меньше животных более мелких

По данным Липецкстата, куры-несушки на птицефабриках региона в январе-феврале 2023 года принесли в среднем на одно яйцо меньше, чем в тот же период годом ранее. Если в 2022 одна курица приносила по 49 яиц в год, то в 2023 – 48.



Но на 2,5% выросли надои молока в сельхозорганизациях региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства в январе-феврале нынешнего года по сравнению с тем же периодом прошлого года.



Поголовье крупного рогатого скота увеличилось в хозяйствах всех категорий на 1%. В Липецкой области 115,1 тысяч голов скота. Из них коров – 43,8 тысяч, свиней - 623,5 тысяч, коз и овец – 71,3 тысячи.



При этом поголовье свиней стало меньше на 12,7%, коз и овец - на 2,3%.



