В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие сутки атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 3 и 4 апреля регион попадет под влияние атмосферных фронтов с запада – ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 6-9 градусов тепла, что на 3-5 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем она составит от +10 до +12 градусов.

День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза.