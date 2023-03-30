Областной Совет поддержал Владимира Путина

И попросил правоохранителей проверить посты в двух Telegram-каналах на предмет публичной дискредитации власти.





Сессия областного Совета сегодня разделилась на две части. Вначале депутаты обсуждали заявление Международного уголовного суда и меры по поддержке семей участников СВО. Затем — своих коллег из фракции КПРФ.— Решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест российского президента и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой считаем незаконным. Оцениваем эти действия как акт агрессии против нашей страны, на который должен быть дан адекватный ответ, — заявил председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов. — Мнение большинства депутатов — однозначно. Поддержать президента во всех его решениях. И выполнять все задачи, которые ставит президент — верховный главнокомандующий.Объединиться в поддержке президента не получилось. Депутат Александр Ушаков попытался объяснить позицию фракции КПРФ, и начал говорить об альтернативном заявлении, подготовленном коммунистами, в котором они выступают за смену социально-экономической политики в стране. Он не был понят коллегами.— Мне стыдно за того, что здесь происходит. Мы должны поддержать президента, нашего верховного главнокомандующего, который столкнулся с беспрецедентным давлением. Это плевок не просто в адрес Владимира Владимировича Путина, это плевок в адрес всего российского народа! Вместо того, чтобы быть вместе с президентом, заявить, что каждый из нас готов разделить коллективную ответственность, мы начинаем заниматься провокациями. Причем тут социально-экономическое обоснование и вопросы международного суда, зачем все соединять в одну кучу? Вы любите вспоминать Иосифа Виссарионовича Сталина, а что было бы с тем человеком, который вместо поддержки сказал о смене социально-экономического развития? А там было что менять? Где бы этот человек оказался? Вы пытаетесь набрать дешевые политические очки, — ответил коммунисту Ушакову либерал-демократ Анатолий Емельянов, добавив, что фракция ЛДПР поддерживает президента во всех решениях, связанных с СВО и готова нести солидарную ответственность.О поддержке президента заявила и представитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» Лариса Ксенофонтова. Она предложила привлечь к уголовной ответственности всех причастных к решению Международного уголовного суда.— Сейчас такой момент, когда нам всем надо объединиться. Мы поддерживаем нашего президента, — присоединилась к Емельянову и Ксенофонтовой представитель партии «Новые люди» Юлия Соловьева.В результате за заявление областного Совета заявление о признании ничтожным решения Международного уголовного суда проголосовали 26 из присутствующих на сессии депутатов, восемь воздержались.Второй вопрос повестки дня также был связан с СВО. Депутаты выслушали отчет вице-губернатора Ольги Белоглазовой мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих и участников СВО.— Своевременная и слаженная работа позволила донести меры поддержки до каждой семьи. В управлении социальной политики создано специальное подразделение, в котором работают кураторы, закрепленные за семьями, — рассказала Ольга Белоглазова.По ее словам, кураторы раз в две недели связываются с семьями, чтобы узнать их потребности. Кураторы получили более восьми тысяч просьб, от починки газовой колонки до юридических консультаций. Ольга Белоглазова поблагодарила работодателей, помогающих таким семьям: «они не чураются никакими мелочами, покупают сапоги малышам и занимаются заменой мелкой бытовой техники».Руководитель областного штаба общественной поддержки «Своих не бросаем» Дмитрий Батищев рассказал, что общественники собрали 1,25 миллиарда рублей, на эти деньги в зону СВО отправлены 300 тонн разнообразных грузов.Выслушав Ольгу Белоглазову и Дмитрия Батищева, депутаты расширили меры социальной поддержки для участников СВО. Они и их семьи получили право на льготную газификацию.А потом депутат Юрий Логинов попросил проверить содержание Telegram-каналов «Депутат Ушаков» и «Депутат Шкатов». По его мнению, некоторые публикации каналов следует расценивать как публичную дискредитацию власти.—Ни один раз меня вызывали в центр по борьбе с экстремизмом, спрашивали, проводили проверочные мероприятия. Правоохранительные органы дадут оценку и в этот раз,— ответил депутат Александр Ушаков.К обсуждению присоединился Анатолий Емельянов, он припомнил коммунистам заявление в полицию за его высказывания о Ленине.— Несите ответственность за свои слова. Когда надо показать, что общество едино начинаются спекуляции на социально-экономической политике. Нужно поверить всю фракцию КПРФ, —предложил Емельянов.В результате 24 депутата проголосовали за то, чтобы региональная прокуратура, управление СК и УМВД России проверили публикации двух Telegram-каналов. Против проголосовали восемь депутатов, один решил воздержаться.Закончив с политическими вопросами, сессия выслушала отчет начальника УМВД России по Липецкой области Олега Латунова о работе ведомства в прошлом году. По словам Олега Латунова, в 2022 году совершено на 11% меньше чем годом ранее грабежей, на 36,8% меньше изнасилований, сократилось количество разбойных нападений и случаев хулиганства. На 12% уменьшилась групповая и на 26,7% «бытовая» преступность. Однако резко возросло количество сообщений о терактах и увеличилось число кибератак. Выросло количество коррупционных преступлений. Олег Латунов попросил депутатов принять меры к повышению финансовой грамотности населения, уточнив, что за год липчане отдали мошенникам 333 миллиона рублей. В конце своего доклада он пожаловался на нехватку людей, особенного младшего звена. Основная причина — несоответствие довольствия выполняемой работе.Депутата Анатолия Емельянова заинтересовало, почем выросло количество коррупционных преступлений.— Лучше стали работать, — уточнил Олег Латунов.Также депутаты напомнили о страшной трагедии, которая случилась на днях, когда на улице Вилена Огнева погибла 12-летняя девочка. Позже выяснилось, что она жила в асоциальной семье и рассказывала о своих проблемах в соцсетях.— Где были органы опеки и инспектор ПДН,— недоумевали депутаты.Олег Латунов уточнил, что органы опеки ему не подчиняются, и пообещал разобраться в ситуации с ПДН, и позже отчитаться перед депутатами.Сегодня сессия упростила порядок подачи деклараций депутатами, которые работают в областном Совете на непостоянной основе (сейчас таких 31). Они будут подавать декларации только при избрании в облсовет, а также в том случае, если сделают покупку, превышающую доход семьи за три года. Для депутатов, работающих на постоянной основе, ничего не изменится. Однако их декларации публиковаться не будут, на сайте областного Совета появится только обобщенная информация.Сессия расширила льготы студентам-целевикам, обучающимся в медицинских вузах по программе ординатуры. Если раньше ежемесячно пять тысяч рублей получали студенты, прожившие в Липецкой области не менее года, то теперь это ограничение убрали.