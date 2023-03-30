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Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд

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#конфликт #побои #тяжкие телесные
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Дело о смертельном избиении участника застолья на проспекте Мира направлено в суд

По версии следствия, потерпевшему было нанесено не менее 33 ударов, от которых он позже умер.

Заместитель прокурора Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 40-летнего ранее не судимого липчанина, которого обвиняют в избиении участника застолья на проспекте Мира.

Напомним, 20 декабря в одной из квартир дома №8 на проспекте Мира в Липецке был найден ее 47-летний хозяин с признаками насильственной смерти. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, согласно выводам судмедэкспертов, мужчина умер 20 декабря в период с полуночи до 01:43 от тупой закрытой травмы живота с разрывом селезёнки, сопровождавшимися внутренним кровотечением и сильной кровопотерей.

Под подозрение сразу попал сосед липчанина (на тот момент ему было 39 лет), с которым потерпевший выпивал незадолго до смерти — 19 декабря с 18:00 до 20:00. Он не стал отрицать вину и написал явку с повинной.

Подозреваемый и потерпевший были соседями и часто вместе выпивали — квартиры мужчин расположены напротив, и мужчины общались и даже дружили с 1998 года.

По версии следствия, 19 декабря обвиняемый возвращался домой со знакомым, мужчины купили бутылку водки, которую решили выпить в гостях у потерпевшего. Но в квартире уже выпивали двое, причём гостю соседа обвиняемый еще утром одолжил свою банковскую карту, чтобы тот получил какой-то перевод. Деньги с карты не пропали, но вот вовремя её хозяину не вернули: взявший карту напрокат обещал вернуть её за полчаса, а продержал у себя до вечера. Поэтому хозяин карты стал выяснять отношения и дважды ударил гостя соседа ладонью — по затылку и по щеке.

Хозяин квартиры стал заступаться за своего гостя и пытался его оправдать. Это, а так же тот факт, что сосед днём спрашивал у него взаймы на бутылку водки, разозлило 39-летнего липчанина ещё больше, и на этом фоне начался конфликт уже между соседями-друзьями, в ходе которого обвиняемый нанес не менее 33 ударов руками и ногами по голове, шее и туловищу оппонента, от которых тот закрывался руками. Но не помогло: спустя несколько часов после ссоры мужчина умер.

Уголовное дело планируется к рассмотрению с участием суда присяжных.
662
#конфликт #побои #тяжкие телесные
2

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