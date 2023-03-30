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28 минут назад

В США во время учений столкнулись два военных вертолета

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#вертолеты #столкновение

Два военных американский вертолёта столкнулись во время учебной миссии накануне вечером в небе Кентукки.

В штате Кентукки во время плановой тренировки столкнулись и разбились два военных вертолета HH60 Blackhawk, - сообщили в пресс-службе военной базы Форт-Кэмпбелл.

Официальных заявлений относительно погибших не поступало, но некоторые СМИ уже сообщают о жертвах крушения.

Разбившиеся вертолеты относились к 101-й воздушно-десантной дивизии, единственному воздушно-штурмовому подразделению в ВС США. Катастрофа произошла поздним вечером среды по местному времени (1:35 по Гринвичу, 4:35 четверга по Москве). Причины столкновения будут расследованы, - передает "Интерфакс".

Губернатор штата Энди Бешир предупредил, что есть опасения, что будут жертвы. На месте крушения в округе Тригг уже работают сотрудники экстренных служб. В разбившихся вертолетах могло находиться до девяти человек, - сообщают местные СМИ.

В полиции штата заявили, что жилой сектор в результате крушения не пострадал.
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#вертолеты #столкновение

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