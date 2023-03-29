Происшествия

26 минут назад

16-летний подросток попался на краже микроволновки

140
#дети #кража
16-летний подросток попался на краже микроволновки

Его приговорили к году лишения свободы условно.

Сегодня Грязинский городской суд вынес приговор подростку за кражу с незаконным проникновением в жилище.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 16-летний парень украл из дома микроволновку за 4 100 рублей. Когда воришку вычислили, подросток полностью признал вину и вернул похищенное.

В суде парень был признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ в краже с незаконным проникновением в жилище, его приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



140
#дети #кража

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