16-летний подросток попался на краже микроволновки

Его приговорили к году лишения свободы условно.

Сегодня Грязинский городской суд вынес приговор подростку за кражу с незаконным проникновением в жилище.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 16-летний парень украл из дома микроволновку за 4 100 рублей. Когда воришку вычислили, подросток полностью признал вину и вернул похищенное.



В суде парень был признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ в краже с незаконным проникновением в жилище, его приговорили к году лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.







