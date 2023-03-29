Происшествия

49 минут назад

Лишенный водительских прав пьяный охранник угнал машину работодателя и поехал кататься по Липецку

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#угон #пьяная езда
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Лишенный водительских прав пьяный охранник угнал машину работодателя и поехал кататься по Липецку

Уголовное дело направлено в суд.

Заместитель прокурора Правобережного района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего бывшего охранника. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчину подозревают в совершении преступлений сразу по двум статьям уголовного кодекса: части 2 статьи 264.1УК РФ (управление в нетрезвом виде) и части 1 статьи 166 УК РФ (угон).

Вечером 3 марта этого года мужчина заступил на дежурство в охранной организации. При этом он был пьян, находясь на работе. По версии следствия, спиртное разгорячило охранника настолько, что он сам решил угнать у своего же работодателя «УАЗ-3909» (грузопассажирский фургон). Сделать это было несложно, потому как гараж, где стояла машина собственника охранной организации, не закрывался, а ключи находились в замке зажигания машины.

Мужчина решил поехал покататься на фургоне по Липецку не просто так: он давно не сидел за рулём и захотел проверить, не растерял ли навыки. Проверял долго: на чужой машине он съездил на Силикатный, потом был на площади Мира, где встретил одноклассника. При этом давно не видевшиеся мужчины на радостях выпили ещё бутылку водки на двоих.

После этого охранник отправился на работу в сторону улицы Фридриха Энгельса, но не доехал: в 2 часа ночи 4 марта его задержали инспекторы ДПС. Прибор-алкотектор показал концентрацию спирта в выдыхаемом воздухе 0,80 мг/л. «УАЗ» поместили на штрафстоянку, а мужчину доставили в отдел полиции №5.

При этом оказалось, что пьяный водитель 9 июля 2021 года уже был осужден за вождение в нетрезвом виде, получил 9 месяцев колонии общего режима и был лишен водительских прав на полтора года. Ранее этого же липчанина судили и за угон: в феврале 2020 года он получил за неправомерное завладение автомобилем полтора года ограничения свободы.

Теперь охранник уже безработный и его ждёт суд.
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#угон #пьяная езда
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