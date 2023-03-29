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сегодня, 12:08
«Вору в законе» Тенго Потийскому не удалось оспорить приговор
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Гигиберия уже провёл в местах лишения свободы около 20 лет.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России оставил в силе приговор Липецкого областного суда по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, адвокат Тенгиза Гигиберии (известен в криминальном мире как Тенго Потийский) подал кассационную жалобу на приговор Липецкого областного суда от 23 мая 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 августа 2022 года.
Напомним, приговором Липецкого областного суда ранее неоднократно судимый Тенгиз Гигиберия был признан виновным по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и приговорён к 9 годам лишения свободы сроком в исправительной колонии особого режима. Было установлено, что Гигиберия, обладая криминальным статусом «вора в законе», как до апреля 2019 года, так и после этого направлял указания, принимал решения об изменении положения отдельных осужденных в криминальной среде, контролировал и координировал движение денежных средств, полученных от лиц, придерживающихся криминальной субкультуры. Следствие полагало, что Тенгиз Гигиберия был коронован как «вор в законе» под именем Тенго Потийский примерно в 1996 году другими лидерами преступного мира с криминальными псевдонимами «Якутенок», «Гия Кутаисский», «Шалва Хонский», «Крест».
Быть вором в законе стало уголовно-наказуемым преступлением с 1 апреля 2019 года. При этом к моменту вынесения приговора за занятие высшего положения в преступной иерархии Липецким областным судом Гигиберия уже провёл в местах лишения свободы 19 лет. Ранее он был осужден за убийство, незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов и разбой на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а после находился под следствием.
«Как усматривается из материалов дела, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства нарушений требований законодательства, влекущих отмену или изменение приговора суда и апелляционного определения, не допущено», – говорится в кассационном определении Верховного суда России.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, адвокат Тенгиза Гигиберии (известен в криминальном мире как Тенго Потийский) подал кассационную жалобу на приговор Липецкого областного суда от 23 мая 2022 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 15 августа 2022 года.
Напомним, приговором Липецкого областного суда ранее неоднократно судимый Тенгиз Гигиберия был признан виновным по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и приговорён к 9 годам лишения свободы сроком в исправительной колонии особого режима. Было установлено, что Гигиберия, обладая криминальным статусом «вора в законе», как до апреля 2019 года, так и после этого направлял указания, принимал решения об изменении положения отдельных осужденных в криминальной среде, контролировал и координировал движение денежных средств, полученных от лиц, придерживающихся криминальной субкультуры. Следствие полагало, что Тенгиз Гигиберия был коронован как «вор в законе» под именем Тенго Потийский примерно в 1996 году другими лидерами преступного мира с криминальными псевдонимами «Якутенок», «Гия Кутаисский», «Шалва Хонский», «Крест».
Быть вором в законе стало уголовно-наказуемым преступлением с 1 апреля 2019 года. При этом к моменту вынесения приговора за занятие высшего положения в преступной иерархии Липецким областным судом Гигиберия уже провёл в местах лишения свободы 19 лет. Ранее он был осужден за убийство, незаконные приобретение, хранение и ношение боеприпасов и разбой на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а после находился под следствием.
«Как усматривается из материалов дела, ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного разбирательства нарушений требований законодательства, влекущих отмену или изменение приговора суда и апелляционного определения, не допущено», – говорится в кассационном определении Верховного суда России.
2 1121
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