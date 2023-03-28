Общество

12 минут назад

В бюджете Липецка образовалась финансовая дыра размером в 300 миллионов рублей

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#бюджет #ЕНС
В бюджете Липецка образовалась финансовая дыра размером в 300 миллионов рублей

Причина — налоговая реформа, которая свела все существовавшие налоговые обязательства в единый платеж.

Сегодня депутаты Липецкого горсовета узнали от главы города Евгении Уваркиной о непростых временах, переживаемых муниципалитетом, из-за налоговой реформы, которая с 1 января свела все существовавшие налоговые обязательства в единый платеж.

— Все налоги, которые формировали городской бюджет и по разному администрировались, стали частями Единого налогового счета муниципалитета. В буквальном смысле из-за этого все субъекты РФ и все муниципалитеты находятся в финансовом коллапсе. Сейчас нам не просто. Решаем, как не допустить задолженностей по зарплате перед работниками бюджетных организаций, - сказала Евгения Уваркина.

По данным GOROD48, в городском бюджете образовалась прореха размером в 300 млн рублей. Чтобы не допустить кассового разрыва по социальным обязательствам, департамент финансов был вынужден взять бюджетный кредит, который нужно погасить осенью этого года.

В начале марта, напомним, вице-губернатор-начальник управления финансов правительства Липецкой области Вячеслав Щеглеватых сообщил GOROD48, что для спасения работников бюджетной сферы 213 существующих в регионе сельских поселений, а также перед подрядными организациями, строящими объекты соцкультбыта, правительство области опережающими темпами перевело на счета сельских поселений часть субсидий, субвенций и дотаций, предусмотренных правительством области на 3-4 кварталы этого года для выравнивания их бюджетной обеспеченности. Сейчас дефицит областного бюджета составляет 26,9 млрд рублей.

— В начале года имел место системный сбой в работе ФНС. Чтобы выяснить причины, проведены совещания в режиме ВКС с участием правительства, налоговиков, субъектов федерации. На этих совещаниях было высказано пожелание не зачислять на Единый налоговый счет ряд доходов, из которых формируются бюджеты органов местного самоуправления. Возможно, НДФЛ и налог на имущество физлиц снова вернут регионам, — сказал Вячеслав Щеглеватых.
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#бюджет #ЕНС

Комментарии (1)

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селянин

4 минуты назад
да не понятно ничего .
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