Коронавирус

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Коронавирусная статистика: один человек умер, 18 — госпитализировали

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, 18 — госпитализировали

За 30-ть дней от вируса в регионе погибли 10 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 73 случая COVID-19, один человек умер, госпитализировали 18 человек, выздоровел 61 человек. Для сравнения: 28 марта 2022 года были выявлены 432 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 687 случаев COVID-19, выздоровели 176 883 человека, умерли 3 966 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 506 случаев, в Рязанской области — 70, в Орловской области — 65, в Курской области — 60, в Тульской области — 29, в Тамбовской области — 26. За последние сутки в Рязанской области от вируса погиб один человек.

В России за сутки выявили 8 447 случаев COVID-19, госпитализировали 1 604 человека, выздоровели 11 013 человек, умерли 37 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 603 646 случаев COVID-19, выздоровели 21 957 466 человек, умерли 397 146 человек.
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#коронавирус

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