Выходные в Липецке: песни весны, новая Кармен, двоежёнец и Липецк попрощается с Суперлигой?

Рассказываем, как лучше всего провести наступающий уик-энд.

Теплеет

Если проследить погодную тенденцию всей нынешней недели, то каждый день становилось на пару градусов теплее. Сегодня дойдёт уже до 13-15 градусов тепла. Общую картину подмочит лишь дождь, который пройдет местами.







Кому отключат воду

Даже в выходные дни продолжаются плановые ремонтные работы не сетях, из-за которых некоторым липчанам придётся отдыхать без холодной воды.

В субботу, 25 марта, с 10:00 до 20:00 временные неудобства испытают жители улиц Белянского, 16, 18; .Катукова, 28; Нижней Логовой, 7,9; Политехнической, 7, 9, 11, 13, 9а, 15; Салтыкова-Щедрина, 1б, 1а, 1, 32, а также частного сектора улицы Салтыкова-Щедрина.







В воскресенье, 26 марта, с аналогичными сложностями столкнутся жители улиц . Бехтеева, 1, 9; Гагарина, 131, 129, 125, 125/1, 125/2, 123/2, 123/3, 121/1, 121/2, 119/1, 119/2, 117, 117а, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 111/1, 111/2, 109, 107/3, 107/2, 107/1; Ковалева, 127а, 128, вл.129/2, вл.129/3, вл.129/4, вл.129, 130Б(ИК-2), вл.130, вл,130В(ИК-6), вл.131В, ст131Б, вл.132, вл.132В, вл.133А, ст,133Б, вл.134, 136, 136стр.1, вл.138(СИ-1), 140; Московской, 30, 30ст1, 30ст2, 30ст4, 30к3, 30к4, 30к5, 30г/1, 30Бст1, 30Бст2, 30/3а, 28, 30е , 30а, 30б, ст30г, 30д, 34ст1, 34ст1, ст34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6; Терешковой, 6а;Титова, 9/5, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 3/2, 3/3.

Песни о весне (12+)

Кто-то из классиков сказал, что про любовь и весну бесполезно говорить, о них нужно петь. Липецкая государственная филармония в точности последовала этому совету и в субботу, 25 марта, в 17:00 в зале «Унион» (ул. К. Маркса,2) приготовила концерт «Весенняя мозаика».







Перед зрителями выступят ансамбль русских народных инструментов «Мозаика», (художественный руководитель Вера Камбалина), и солисты Липецкой филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Артем Тарасов и Наталья Плюснина. В их исполнении вы услышите инструментальные пьесы и вокальные произведения А. Романова, На Юн Кина, В. Новикова, В. Черникова, А. Хачатуряна, Ф. Мендельсона, И. Штрауса, А. Пьяццоллы, Е. Дербенко, В. Гридина, К. Беляева, А. Петрова, Т. Хренникова, И. Цветкова и Ф. Лоу.

«Art-тусовка» приглашает (16+)

Суббота – традиционный день для городской «Art-тусовки», которая сегодня в библиотеке имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся в 18:30.

Гостей ждет диалог с Марией Беляковой «Хобби длиною в жизнь», проект Олега Зайцева «Книга мудрости», выступление дуэта «Где моя булка», проект Александра Синенко «ФактаАзнайки» и многое другое. Затем пройдет традиционный кофе-брейк «Коворкинг и коммуникации». Завершится вечер рубрикой «Открытый микрофон», где каждый сможет продемонстрировать свои таланты.







Вечер блюза (16+)

Рекомендуем провести субботний вечер под звуки блюза. В культурном пространстве «Библиотека» 25 марта в 18:02 пройдёт концерт, посвященный памяти музыканта Романа Застрожина .

Выступят группы «Гастарбайтер блюз» (Липецк), «Доктор Аграновский» (Москва) и друзья из Воронежа. Вход - любая бумажная купюра, причём собранные средства пойдут в фонд по борьбе с лейкемией.

«Родничок» зовёт в гости (6+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 17:00 состоится концерт детских творческих коллективов.

Наш город представит знаменитый «Родничок», который и собрал коллег со всей страны. В гости приехали юные танцоры из Северной Осетии, Башкортостана, Калмыкии, Курской, Смоленской, Ярославской, Московской, Пензенской, Калужской областей.







Зрителей ждёт микс ярчайшей хореографии и мощнейшей энергетики, незабываемая танцевальная феерия, приправленная уникальной народной музыкой.

Трудно быть двоеженцем (18+)

В Липецком областном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная,2) 25 марта в 18:00 покажут полюбившуюся комедию «Слишком женатый таксист» по пьесе Рэя Куни.







Главный герой — таксист Джон Смит, славный парень, который ловко устроился в жизни: у него два дома и две жены, которые даже не подозревают о существовании друг друга. К одной он приезжает после дневной смены, к другой — после ночной. Случайная авария выбивает главного героя из привычного графика его жизни и запускает череду нелепых ситуаций. Чтобы не быть разоблаченным, он вынужден балансировать между следователями, журналистами и женами. Но… чем больше он врет, тем больше обстановка накаляется, ложь множится, недоразумения накладываются друг на друга, усиливая комичность ситуации.

«Кармен иначе» (18+)

В липецком театре драмы (пл. Константиновой,3) в воскресенье, 26 марта, покажут новое прочтение классики – спектакль "Кармен иначе".

Драматург Дмитрий Минчёнок предложил современную версию этой истории, а режиссер и хореограф Анна Фекета наполнила ее новым смыслом. История Кармен разворачивается в 2000-е годы на Балканах. Тореодор - главный герой и одновременно рассказчик истории, произошедшей с ним во время военных действий. Хозе - солдат НАТО - встречает в небольшом городке девушку, которая, несмотря на свой юный возраст, пережила все ужасы войны. Это страдающая, ненавидящая мужчин женщина. Все меняет встреча Кармен с Хозе. В отличие от классической героини Мериме, которая не любит никого и ничего, кроме собственной свободы, эта женщина по-настоящему любит Хозе.

Неделя детской книги (6+)

В воскресенье принято подводить итоги недели, а новую жизни начинать с понедельника, но в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) решили поступить иначе.

26 марта в 12:00 здесь стартует Неделя детской книги, которая проходит в России в 80-й раз. Ребят и их родителей ждет интерактивная программа: игры и викторины, задания и головоломки, а также торжественное награждение грамотами и призами. Настоящим подарком для гостей станет встреча с молодой детской писательницей Аллой Родионовой. Она представит добрую книгу «В поисках домашнего животного», расскажет историю ее написания и проведет тематический квест «По следам животного».

«Природа и вода» (6+)

В липецком зоопарке (ул. К.Маркса,9) в воскресенье пройдёт мероприятие в честь Всемирного дня воды.

В 9:00 начнётся занятие с юннатами. На нём будут озвучены любопытнейшие факты. Например, что воды на нашей планете много, но в основном она вся солёная. Полезные запасы составляют только 2,5%. С помощью специального приспособления - струемера юные естествоиспытатели вычислят, сколько воды утекает, например, за 1 минуту из отверстий разной толщины. Затем определат диаметр отверстия, при котором вода расходуется экономно. Юннаты подготовят доклады о воде, о том, как можно экономить воду в быту.

Прощаемся в суперлигой? (6+)

Если всё дальше пойдёт по плохому сценарию, то спортивные болельщики ещё долго будут вспоминать сегодняшний день из-за последнего домашнего матча «Липецка» в Суперлиге. В СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора под Липецком 25 марта в 17:30 липчанки примут «Уралочку» из Екатеринбурга.







У самого титулованного отечественного клуба сейчас тоже свои проблемы, в плей-офф они не попали. К слову, матч первого круга на Урале выиграли липчанки 0 3:2. Но сейчас «Липецк» на последнем месте, в регулярном чемпионате осталось провести две игры – сегодня и через неделю на площадке лидирующего в Суперлиге столичного «Динамо». А далее ещё утешительный турнир за 11-14-е места, который ещё могут и отменить, если у липчанок не останется шансов уйти с последнего места. И тогда ситуация окончательно станет подвешенной – в переходных матчах за право играть в элите с победителем Высшей лиги «А» шансы «фифти-фифти». Но не будем пока о грустном, лучше поддержим наших девчонок сегодня.

Дорогие липчане! Желаем вам приятных выходных, но не советуем слепо окунаться в отдых. В наше время нужно держать «ушки на макушке» - интересоваться новостями вокруг. GOROD48 работает 24/7, поэтому и в выходные вы можете следить за событиями окружающего мира. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова.