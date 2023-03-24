сегодня, 20:23
Липецкая вечЁрка: трасса в курятине, вход в подъезд за счет жильцов, и вор, прошедший сквозь стену
Сегодня, 24 марта, по дороге Липецк-Хлевное из разбитого грузовика рассыпались охлажденные куры, жильцам предложили скинуться на вход в подъезд, и раскрыта кража из мастерской, стену которой пробил вор.
В аварии пострадал 40-летний водитель грузовика «Вольво». В полиции уточнили, что кур с трассы обязан убрать владелец груза. Все ли тушки ему удалось собрать, неизвестно. Именно это и интересовало комментаторов.
— Курицу в приют для животных отвезите, — предложила Animal planet.
— Ждите скидку на курятину «некондиционную», — написала Лена.
— Жаль я сегодня там не проезжал! Мяска бы там коробочку приговорил бы! Или хоть с земли разрешили бы забрать! Помыл, отварил и нормально с картошкой бы, — пожалел Как-то так.
— Получилась соевая колбаса, — посмеялся комментатор.
Накануне в селе Чернава Измалковского района случилась совсем не смешная авария. Там тоже столкнулись два грузовика: «Мерседес» и «МАН», водитель последнего погиб. Ему было 33 года.
И еще про транспорт. Чиновники уже несколько месяцев еженедельно проверяют чистоту городских автобусов. За это время они выписали перевозчикам два десятка актов. Тех, кто не понял, оштрафовали. Сумма штрафов зависит от размера контракта и варьируется от тысячи до пяти тысяч рублей. Для сравнения, автоматическая мойка автобуса стоит примерно 500 рублей.
— А на изношенность транспорт никто не хочет проверить? Цены за проезд повышаем, а в ржавом автобусе страшно ехать, — пожаловалась Ольга.
Жильцы девятиэтажки, расположенной в 9-й микрорайоне, уже полгода живут без обустроенного подъезда. Входную группу снесли по предписанию Госжилинспекции, так как от фасада отошел железобетонный козырек.
Горожане никак не могут договориться с управляющей компанией, за чей счет восстанавливать подъезд. Предложение скинуться по 7-8 тысяч с квартиры, чтобы собрать 240 тысяч рублей, их категорически не устраивает. Директор УК «КС-Сервис» Сергей Коваленко предложил жильцам провести собрание, завести спецсчет, чтобы платежи на капремонт, которые сейчас аккумулируются в Фодне капремонта, можно было использовать на работы по дому. Но люди не очень организованы и собрание проводить не торопятся, а, может, и не хотят, дом старый и спецсчет им не выгоден.
Госжилинспекция заявила, что отсутствие входной группы может грозить управляющей компании штрафом в 300 тысяч рублей.
— Ваша дверь раритет прям! Везде металлические с домофоном, а еще и говорящие! Просто за домофон нужно платить! — заметило Добро.
На улице Писарева из-за дверей поссорились соседи. Они поменяли входные двери квартир, но что-то пошло не так и одну из дверей теперь невозможно открыть, она задевает петли другой. В конфликт уже вмешались полицейские.
В Усмани молодой человек проломил стену мастерской по ремонту телефонов. Момент прохождения сквозь стену попал на запись видеокамеры. Полицейские уже задержали 16-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Кража».
В субботу в Липецке будет еще теплее, синоптики обещают до +15 градусов, но погоду могут испортить небольшие дожди.
Артём Пивоваров
Дома невозможно
Электорат