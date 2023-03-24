Несколько перевозчиков оштрафованы за грязные автобусы

Сегодня проверяющие увидели грязь в автобусе муниципального перевозчика.

Департамент транспорта продолжает проверки санитарного состояния автобусов. Такие инспекции начались около трех месяцев назад, из-за жалоб пассажиров. Проверки проводятся не только днем, но и рано утром, перед выездом автобусов на маршруты. Инспекторы оценивают чистоту салона, сидений, стекол, кузова. Сегодня для рейда, в котором помимо чиновников участвовали представители ОНФ, была выбрана площадь Победы.К задержке на остановке из-за инспекции водители относились спокойно, а пассажиры, увидев проверяющих, начинали вспоминать об автобусах, к которым у них были претензии.— Сейчас почище автобусы стали, а раньше такая грязь была, сиденья настолько грязные, что на них садиться не хотелось, — сказала одна из пассажирок.— Утром большинство автобусов выходит на линии чистыми. Были недочеты в виде не до конца прикрученных поручней, где-то отходило сидение. Мы взаимодействуем с департаментом транспорта, указываем на недостатки, а потом проверяем, были ли они устранены, — рассказала координатор «Молодёжка ОНФ» Анна Мельниченко, — К обеду в салонах повяляется пыль, но сиденья сегодня были чистыми, надписей в автобусах минимальное количество. Санитарное состояние удовлетворительное.Почти все автобусы, в которые зашли проверяющие, оказались довольно чистыми, с поправкой на то, что машины уже полдня на линии. В старых автобусах в глаза бросалась ржавчина. Грязное сидение проверяющие обнаружили в автобусе муниципального предприятия «Липецкпассажиртранс».— Выявили нарушение, сидение грязное. Напишем перевозчику и дадим срок на устранение. Если не устранит, будут применены штрафные санкции. — рассказал начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.Алексей Пикалов говорит, что за три месяца на перевозчиков за грязь в автобусах составлено два десятка актов. Тех, кто не понял предупреждение, оштрафовали. Штрафы зависят его суммы контракта на перевозки: от тысячи до пяти тысяч рублей. А вот автоматическая мойка автобуса стоит примерно 500 рублей.