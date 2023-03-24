Общество

52 минуты назад

Несколько перевозчиков оштрафованы за грязные автобусы

7 518
#общественный транспорт
Несколько перевозчиков оштрафованы за грязные автобусы

Сегодня проверяющие увидели грязь в автобусе муниципального перевозчика.

Департамент транспорта продолжает проверки санитарного состояния автобусов. Такие инспекции начались около трех месяцев назад, из-за жалоб пассажиров. Проверки проводятся не только днем, но и рано утром, перед выездом автобусов на маршруты. Инспекторы оценивают чистоту салона, сидений, стекол, кузова. Сегодня для рейда, в котором помимо чиновников участвовали представители ОНФ, была выбрана площадь Победы.



К задержке на остановке из-за инспекции водители относились спокойно, а пассажиры, увидев проверяющих, начинали вспоминать об автобусах, к которым у них были претензии.

— Сейчас почище автобусы стали, а раньше такая грязь была, сиденья настолько грязные, что на них садиться не хотелось, — сказала одна из пассажирок.






— Утром большинство автобусов выходит на линии чистыми. Были недочеты в виде не до конца прикрученных поручней, где-то отходило сидение. Мы взаимодействуем с департаментом транспорта, указываем на недостатки, а потом проверяем, были ли они устранены, — рассказала координатор «Молодёжка ОНФ» Анна Мельниченко, — К обеду в салонах повяляется пыль, но сиденья сегодня были чистыми, надписей в автобусах минимальное количество. Санитарное состояние удовлетворительное.

Почти все автобусы, в которые зашли проверяющие, оказались довольно чистыми, с поправкой на то, что машины уже полдня на линии. В старых автобусах в глаза бросалась ржавчина. Грязное сидение проверяющие обнаружили в автобусе муниципального предприятия «Липецкпассажиртранс».



 — Выявили нарушение, сидение грязное. Напишем перевозчику и дадим срок на устранение. Если не устранит, будут применены штрафные санкции. — рассказал начальник отдела развития транспортной отрасли городского департамента транспорта Алексей Пикалов.

Алексей Пикалов говорит, что за три месяца на перевозчиков за грязь в автобусах составлено два десятка актов. Тех, кто не понял предупреждение, оштрафовали. Штрафы зависят его суммы контракта на перевозки: от тысячи до пяти тысяч рублей. А вот автоматическая мойка автобуса стоит примерно 500 рублей.




7 518
#общественный транспорт

Комментарии (7)

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Звонкий

9 минут назад
Срочно проверьте автобусы волгобасы на маршруте 378 они через чур грязные изнутри и судя по всему их не протирали уже много месяцев .
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дуремар

9 минут назад
Хорошо бы унитазы поставить в автобусы
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Смех

10 минут назад
Простите великодушно, а какое именно количество надписей в автобусах считается минимальным? Если ОНФ за Правила проезда в общественном транспорте, так это не недочёт, они должны там быть, а если за другие, то в каком правоустанавливающем документе прописано их минимальное количество)))?
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777

13 минут назад
Мое обращение в департамент транспорта через электронку не зафиксировано по поломке спинки сидения перед передним сиденьем в маршруте №379
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Гость

14 минут назад
Да штрафы им удобней, помыть автобус за 500 р., адрес скажите? Мне легковая столько обходиться, чтобы помыть, а уже может и больше
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Каменный лог.

31 минуту назад
А интервал что другие проверяющии должны фиксировать? Пусть выдут после 19 часов. У некоторых перевозчиков по 2 автобуса на рейсе, 332.
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Алексей Гутовский

34 минуты назад
На сколько оштрафовали каждого на 1000 руб? да дешевле штрафы платить чем убираться.
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