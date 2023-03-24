Общество

14 минут назад

Завтра дождливо и до +17

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#потепление #дождь
Завтра дождливо и до +17

В ближайшие трое суток через Центральный федеральный округ с запада на восток будут перемещаться атмосферные фронты атлантических циклонов – пройдут небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-10 градусов тепла, что на 7-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут небольшие дожди. Ветер южный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от +2 до +7 градусов, днем – от +12 до +17 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ночью – до +6 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.

День 25 марта стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 22 градусов мороза. 

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#потепление #дождь

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