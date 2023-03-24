Общество
сегодня, 15:38
В селе Замартынье ручей из родника превратился в канализационный сток
Жители села просят помощи экологов.
В соцсетях появились фотографии покрытого пеной ручья в селе Замартынье Добровского района. Жители села пишут, что этот приток реки Мартынчик стал канализационным стоком. «Запах разносится на километр. Все это протекает через дома, дворы, течет в чистейшую речку».
Люди просят обратить на эту ситуацию внимание экологов. В комментариях к этой новости было замечено, что нечистоты в ручей могли попасть из находящейся выше по течению животноводческой фермы ООО «СХП «Мокрое».
Мы обратились в приемную СХП «Мокрое» с просьбой о комментариях. Там вздохнули и сообщили, что связаться с сотрудницей, отвечающей за связи с общественностью, можно будет только в понедельник. На оставленный секретарю номер телефона редакции сотрудница не перезвонила.
А вот что сообщили нам в пресс-службе областного управления экологии и природных ресурсов:
— Ручей осмотрит специалист управления. По результатам осмотра будут приняты меры в рамках имеющихся полномочий. Кроме того, контроль требований в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства также относится к полномочиям Росприроднадзора.
Люди просят обратить на эту ситуацию внимание экологов. В комментариях к этой новости было замечено, что нечистоты в ручей могли попасть из находящейся выше по течению животноводческой фермы ООО «СХП «Мокрое».
Мы обратились в приемную СХП «Мокрое» с просьбой о комментариях. Там вздохнули и сообщили, что связаться с сотрудницей, отвечающей за связи с общественностью, можно будет только в понедельник. На оставленный секретарю номер телефона редакции сотрудница не перезвонила.
А вот что сообщили нам в пресс-службе областного управления экологии и природных ресурсов:
— Ручей осмотрит специалист управления. По результатам осмотра будут приняты меры в рамках имеющихся полномочий. Кроме того, контроль требований в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства также относится к полномочиям Росприроднадзора.
006
а зачем такие чиновники
Лида
Доброе