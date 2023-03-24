Общество

сегодня, 15:38

В селе Замартынье ручей из родника превратился в канализационный сток

4 748
#экология
4
В селе Замартынье ручей из родника превратился в канализационный сток

Жители села просят помощи экологов.

В соцсетях появились фотографии покрытого пеной ручья в селе Замартынье Добровского района. Жители села пишут, что этот приток реки Мартынчик стал канализационным стоком. «Запах разносится на километр. Все это протекает через дома, дворы, течет в чистейшую речку».

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Люди просят обратить на эту ситуацию внимание экологов. В комментариях к этой новости было замечено, что нечистоты в ручей могли попасть из находящейся выше по течению животноводческой фермы ООО «СХП «Мокрое».

Мы обратились в приемную СХП «Мокрое» с просьбой о комментариях. Там вздохнули и сообщили, что связаться с сотрудницей, отвечающей за связи с общественностью, можно будет только в понедельник. На оставленный секретарю номер телефона редакции сотрудница не перезвонила.

А вот что сообщили нам в пресс-службе областного управления экологии и природных ресурсов:

— Ручей осмотрит специалист управления. По результатам осмотра будут приняты меры в рамках имеющихся полномочий. Кроме того, контроль требований в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности в сфере сельского хозяйства также относится к полномочиям Росприроднадзора.
4 748
#экология
4

Комментарии (4)

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006

44 минуты назад
Тетя из упр экологии сьездий в село и посмотри что да как,а то ручьями они не занимаются, там чистейшие родники в селе
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а зачем такие чиновники

сегодня, 16:01
если они ничего не решают и не занимаются?
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Лида

сегодня, 16:00
А ничего что ручьи впадают в реку? Но тогда поздно будет!
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Доброе

сегодня, 15:56
Навоз в пойму реки Воронеж ,рыбхоз возил в пределах 1500 тонн,ничего !для улучшения экологии говорят
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