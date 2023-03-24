Коронавирус

55 минут назад

Коронавирусная статистика: никто не умер, 13 человек оказались в больницах

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#коронавирус
Коронавирусная статистика: никто не умер, 13 человек оказались в больницах

С начала эпидемии COVID-19 заболели 181 400 жителей Липецкой области.

В Липецкой области за сутки выявили 86 случаев COVID-19, никто не умер, госпитализировали 13 человек, выздоровели 117 человек. Для сравнения: 24 марта 2022 года были выявлены 468 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 181 400 случаев COVID-19, выздоровели 176 607 человек, умерли 3 964 человека.

В Воронежской области за сутки выявили 509 случаев, в Тамбовской области — 140, в Рязанской области — 86, в Орловской области — 71, в Курской области — 65, в Тульской области — 43.

В России за сутки выявили 12 493 случая COVID-19, госпитализировали 1 390 человек, выздоровели 13 443 человека, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 562 888 случаев COVID-19, выздоровели 21 915 850 человек, умерли 397 009 человек.
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#коронавирус

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